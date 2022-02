Ook doping in Hannover: Danzador x Likoto verliest dekbrevet

Het aantal hengsten dat positief test op een Duitse keuring blijft stijgen. Nu meldt het Hannoveraner Verband een geval bij de hengstenkeuring op 18 januari. Het gaat om de driejarige hengst D. (Danzador x Likoto xx) die op de januari-keuring in Verden werd goedgekeurd maar dat dekbrevet nu weer kwijt is.

Na hun goedkeuring in januari ondergingen de hengsten een dopingcontrole. Daaruit bleek dat de test van de hengst met catalogusnummer twee (Danzador x Likoto xx) van fokker Zuchthof Meyer en in eigendom van Wilfried Struckmann positief was op de stof dexamethason. Dexamethason is een cortisonesupplement dat wordt gebruikt om ontstekingen te bestrijden.

Verklaring eigenaar

Het Hannoveraner Verband meldt dat de eigenaar van de hengst, Wilfried Struckmann, op de hoogte is gesteld van de bevindingen. Struckmann verklaart dat zijn dierenarts de hengst twee dagen voor de keuring, dus op 16 januari, met de stof heeft behandeld. Volgens Struckmann was hij niet correct geïnformeerd over de wachttijd van de werkzame stof.

Opnieuw aanbieden

Volgens de statuten van het stamboek is het dekbrevet van de Danzador-zoon nu ingetrokken. De hengst kan over drie maanden opnieuw worden aangeboden.

Bron: St. Georg / Hannoveraner