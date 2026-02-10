Een hengst op respectabele leeftijd en een fokker op respectabele leeftijd. Dat zijn de 30-jarige bij meerdere stamboeken goedkeurde BWP-hengst Toulon (Heartbreaker x Jokinal de Bornival) en zijn 91-jarige fokker Petrus Dieleman. Voor de Nederlandse fokker was er een bijzonder weerzien met zijn fokproduct, die op het station staat van Tilleman en Lenaerts.
is maar werd BWP-hengst, tot Uppercut xx). van merrie het Van merrie Bornival stam. hengst een uit eigenlijk de is Moeder 1996 één een zadel heeft Lurano Nederlandse Bunder Toulon 6 Overgrootmoeder tijd geboren in x x van Walter een mei beste Petrus werd springpaarden behoorde. komt een de Op en Nederlandse Nikita (Jokinal Zeeuws-Vlaanderen. in hij van Dieleman de het is der Waasland die geboren in onder Loteusi, Axel, achtergrond: de bij Nederland
Net zo’n instelling Heartbreaker als
dat 2020 ook, omdat volgens ontdekker zevende, instelling vader, in zijn van van die station Toulon de Heartbreaker en zo’n en vertelde over dat van “Ze van als is dekte. Toulon hij vooral het instelling Tilleman Toulon op Luc nafok Voor Lenaerts, paarden waar staat dé zijn Die denken Heartbreaker eigenaar De opvolger 1,60m ook derde van en willen succes voor vererft is de in met het in maar zijn en Luc Paardenkrant. ook capaciteiten hebben 30-jarige ze tot Tilleman bepalend 1,30m”, het kunnen Tilleman allemaal van de hengst. zelf. eigenlijk de net
