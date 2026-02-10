Toulon (30) herenigd met fokker Petrus Dieleman (91)

Ellen Liem
Toulon (30) herenigd met fokker Petrus Dieleman (91) featured image
Toulon met Hubert Bourdy Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Een hengst op respectabele leeftijd en een fokker op respectabele leeftijd. Dat zijn de 30-jarige bij meerdere stamboeken goedkeurde BWP-hengst Toulon (Heartbreaker x Jokinal de Bornival) en zijn 91-jarige fokker Petrus Dieleman. Voor de Nederlandse fokker was er een bijzonder weerzien met zijn fokproduct, die op het station staat van Tilleman en Lenaerts.


