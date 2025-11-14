HK Oldenburg 2025: 32 hengsten goedgekeurd, zeven Nederlandse inzendingen

Het Duitse keuringsseizoen wordt dit jaar afgetrapt in Vechta. De hengstenkeuring van het Oldenburger Verband is in volle gang. Bijna een derde van de collectie bestaat uit hengsten met een Nederlandse fokker en/of eigenaar. 32 dressuurhengsten werden na een lange zit (de keuring zat er pas om 21.00 uur op) goedgekeurd, daarvan zeven Nederlandse inzendingen. Negen hengsten werden geprimeerd, daaronder de door Wim de Korte gefokte cat.nr 72 (v. Ibiza) van Sven-Erik Saeijs en cat.nr 82 (v. Secret) van Olaerts Equestrian (Charlotte Kruininger en Roeland Plaisier).
Van de die boekje Van zestien boekje hengsten het (bijna geaccepteerd in werden voorselectie, en/of een de hengsten op gekomen. 63 er 56 hebben zijn Nederlandse het fokker terecht 56 er eenderde!) in de eigenaar.
– Daimond’s Cat.nr Demy Kurstjens 46 x Floresco). Dacapo (Diamantenglanz Eigenaar:
Dalsem Cat.nr. 54 Eigenaar: (Dynamic NN & Stallions Hit). x – Diamond Dream Reesink J.P.
Stal Energy Rousseau). x A.J.L. Poppelaars Fokker: Cat.nr. 58 HS (Glock’s Eigenaar: – Theodoor Sippens.
Valdez). & van S. Energy Eigenaar: Fokkers: x Touch of Silvius 59 Quality Stables (Glock’s Energy – Oeveren. Cat.nr. H.A.
Cat.nr. Eigenaar: 60 Fokker: C). Halen. – Tarzan Kansas U.S. Gebr. Olaerts VH (Extreme Equestrian van x
Toto Jr.). Fokker: Vuuren U.S. T.J. van 61 Cat.nr. – Tutu Grootenhout (Extreme x
Painted Cat.nr. Korte, Sven-Erik 72 Tricolore de Eigenaar: Black). – Wim (Ibiza x Saeijs Fokker: Veghel.
Hirdes – Tivoli (Las Vegas Wijlaars. Stephan Cat.nr. Eigenaar: 76 Fokker: x Negro). M.J.
Cat.nr. Eigenaar: Van – Majestro (Morricone Soliman Horses de I Hus). Silfhout x 77
Fokker: Hors Santiano 78 Cat.nr. Yasmin x – Take Huizinga. a Eigenaar: Johnson). H (My Fam. Me Chance Blue on Westerink
der – Eigenaar: Raymond Fokker Aalst. NN Reesink & van Stallions Fokker: Fürstenball). Cat.nr. x 80 (Red Viper
Grey Olaerts x CM (Secret Next Eigenaar: 82 Cat.nr. Equestrian Flanell). – Secret’s Star
Perfect den x Fokkers: Van Cat.nr. Lommers Franklin). & Witte-Scholtens NL (So Oetelaar. Eigenaar: 85 Stal J.P. – Tornado
van – Bockxgrave Weerden, Apache). de W x Cat.nr. Van Meijel. Tygo J. Horses (Taminiau Fokker: Eigenaar: 88
Vermunt Zandwijk. DC (Toto Rom L. van Jr. Fokker: – Tandango Eigenaar: 89 Cat.nr. Vivaldi). x
de – Horses 91 Apache). van x Meijel. W Bockxgrave (Taminiau Tygo Eigenaar: Fokker: Cat.nr. Van J. Weerden,
