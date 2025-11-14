HK Oldenburg 2025: 32 hengsten goedgekeurd, zeven Nederlandse inzendingen

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
HK Oldenburg 2025: 32 hengsten goedgekeurd, zeven Nederlandse inzendingen featured image
Foto: Oldenburger-Pferde.de
Door Rick Helmink

Het Duitse keuringsseizoen wordt dit jaar afgetrapt in Vechta. De hengstenkeuring van het Oldenburger Verband is in volle gang. Bijna een derde van de collectie bestaat uit hengsten met een Nederlandse fokker en/of eigenaar. 32 dressuurhengsten werden na een lange zit (de keuring zat er pas om 21.00 uur op) goedgekeurd, daarvan zeven Nederlandse inzendingen. Negen hengsten werden geprimeerd, daaronder de door Wim de Korte gefokte cat.nr 72 (v. Ibiza) van Sven-Erik Saeijs en cat.nr 82 (v. Secret) van Olaerts Equestrian (Charlotte Kruininger en Roeland Plaisier).

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like