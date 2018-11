HK Brandenburg: Volg de keuring live

De DSP-keuring in Neustadt-Dosse begint vandaag om 9.30 uur met de presentatie op de straat. 58 rijpaardhengsten staan in het boekje. Daaronder drie hengsten van de VDL Stud: cat.nr 42 (For Pleasure x Mr. Blue x Berlin, fokker A.H.M. Michiels, Wellerlooi), cat.nr 51 (Kannan x Baloubet du Rouet x Chin Chin, fokker: Isabelle van Eeckhout) en cat.nr 58 (Zirocco Blue x Chin Chin x Carthago, fokker: J.C.H. Nuyens, Limmen). Volg de keuring live op ClipMyHorse.tv.