HK Mecklenburg: Volg de keuring live

De Mecklenburger keuring in Redefin wordt vandaag om 08.00 uur vervolgd met het vrijbewegen van de dressuurhengsten. 52 dressuur- en 49 springhengsten staan in het boekje van de laatste keuring van fokkerijleider Uwe Witt, die na deze keuring met pennsioen gaat. Volg de keuring live via ClipMyHorse.tv.

Op de Mecklenburger keuring verschijnen twee KWPN-gefokte hengsten. Bij de dressuurhengsten gaat het om de door Chr. de Feyter gefokte Lamborghini (High Five US x Olivi) en bij de springhengsten om de door Henk Dirksen en Martine Hijlkema gefokte Light-Cohinoor (Cohinoor VDL x Ahorn). Lamborghini werd op de EDS veiling voor 16.000 euro verkocht. Als hij wordt goedgekeurd heeft familie De Feyter, ook de fokkers van High Five US zelf, straks de eerste goedgekeurde High Five gefokt.

Sprehe-hengsten

Sprehe-hengsten Bernay en Millennium zetten bij de dressuurhengsten de toon. Beide hebben vier zonen op de keuring. Sprehes grote concurrent Paul Schockemöhle, wiens Gestüt Lewitz in het Mecklenburger land is gevestigd, komt ook met een aantal interessante hengsten naar de keuring zoals een Dante Weltino uit Gesine(moeder For Romance) en de Totilas x De Niro die dit weekend op de PS onlineveiling in handen van Joop van Uytert kwam. De op de PS online veiling voor 22.000 euro naar Nederland verkochte Christian’s Cash (Christian x Cash and Carry x Acobat II) is ook aangemeld.

Vivaldi

Naast de vier Bernays en vier Millenniums, hebben De Niro, For Romance I en Vivaldi er drie bij op de Mecklenburger keuring. Het lijkt daarmee de winter te gaan worden van Vivaldi in Duitsland: in Hannover domineerde de preferente KWPN-hengst de keuring en zowel in Oldenburg als in Westfalen verschijnen meerdere hengsten met Vivaldi-bloed.

Cornet bloed

Bij de springhengsten op de Mecklenburger keuring is het bloed van Cornet Obolensky het best vertegenwoordigd. Via Cornet’s Prinz (3), Cornet Obolensky zelf (2), Cohinoor (1), Cornet’s Boy, Congress en Come and Fly. In totaal zijn er 89 hengsten geselecteerd voor de keuring.

ClipMyHorse.tv is in Redefin en maakte een item over de laatste keuring van Uwe Witt:



Programma

Vrijdag 9 november

10.30 uur: presentatie op de straat

14.00 uur: vrijspringen dressuurhengsten

Zaterdag 10 november:

8.00 uur: vrijbewegen en keuring dressuurhengsten

12.00 uur: vrijsspringen en keuring springhengsten

17.30 uur: huldiging premiehengsten

Handige links

Klik hier voor de lijst met springhengsten

Klik hier voor de lijst met dressuurhengsten

Collectie op HorseTelex

Programma

Livestream

Bron: Paardenkrant-Horses.nl