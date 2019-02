Sporttest springen: 10-en voor Coryaro en Karajan

Coryaro (Cornet Obolensky x Quidam de Revel) van Manfred von Allwörden is een hengst die waarschijnlijk bij weinig fokkers een belletje doet rinkelen. Toch is het de moeite om hem eens op te speuren: de vierjarige hengst die dit voorjaar werd goedgekeurd op de januari-keuring in Holstein sprong vandaag in de sporttest de pannen van het dak en kwam uit op 9,69 gemiddeld met een 10 voor de galop en 10 voor de manieren. Bij de vijfjarigen was de voor 620.000 euro geveilde Westfaalse kampioen Karajan (Kannan x Verdi) met afstand de beste. Hij kwam uit op een 9,65 met een 10 voor het vermogen en een 10 voor de totaalindruk.

Afgaand op de cijfers was er enorme kwaliteit in de eerste Duitse sporttest voor springhengsten van dit jaar. In Münster-Handorf slaagden alle 11 vierjarigen en alle 16 vijfjarigen. En niet met cijfers net boven de 7,5 (het minimum om goedgekeurd te blijven). Bij de elf vierjarigen was er slechts één hengst die gemiddeld onder de 8 uitkwam en twee hengsten zaten boven de 9 gemiddeld. Naast de 1,62m metende winnaar Coryaro (cijfers: galop 10, vermogen 9,7, manieren 10, rittigkeit 9 en totaalindruk 9,6) was dat ook zijn halfbroer Coros (Cornet Obolensky x Arpeggio) van Wilhelm Holkenbrink, die gemiddeld een 9,03 liet noteren.

Treffen van kampioenen

Een 10 voor de totaalindruk, dan moet het wel heel speciaal zijn. De inmiddels vijfjarige spraakmakende Westfaalse kampioen Karajan van Burkhard Wahler en Gestüt Fohlenhof kreeg verder een 9,8 voor de galop, een 10 voor het vermogen, een 8,9 voor de manieren en een 9,8 voor de rittigkeit. Bij de vijfjarigen waren er in totaal vier hengsten die boven de 9 gemiddeld uitkwamen. Die eer was er ook voor de kampioen van Oldenburg-International Zinedream (Zinedine x Contender) van Gestüt Bonhomme, met uitsluitend cijfers boven de 9,5 kwam hij uit op een 9,58 gemiddeld. Een 9,46 gemiddeld was er voor Catching Fire (Cellestial x Quantum), ook een kampioenshengst. Deze hengst van de gebroeders Schmidt was als 2,5-jarige kampioen van de keuring in Mecklenburg en scoorde nu op vijf van de zes onderdelen boven de 9,5 (galop: 9). De vierde 9 gemiddeld was er voor de door familie Florijn gefokte Air King (Air Jordan x Contendro I) van Zuchthof Klatte. Hij kwam uit op een 9,01 gemiddeld. Ook de BWP veilingtopper Origi d’O (Diamant de Semilly x Toulon) slaagde ruimschoots voor zijn test met een 8,35 gemiddeld.

Van de 16 vijfjarigen zaten er vier boven de 9 gemiddeld en zes boven de 8,5 gemiddeld. Hier slechts twee hengsten onder de 8 gemiddeld.

Halfbloed en Trakehner slagen voor veelzijdigheidstest

Twee hengsten namen deel aan de veelzijdigheidstest. Een halfbloed (Asagao xx x Fidermark) en de Trakehner United Affair (Herbstkönig x Sixtus). Zij slaagden respectievelijk met een 7,51 (net over het randje) en een 8,52.

Uitslag springhengsten

Uitslag veelzijdigheid

Lees aanstaande woensdag meer over de sporttesten in Münster-Handorf in De Paardenkrant.

Bron: Horses.nl