Holsteiner HK: 70 hengsten toegelaten

70 hengsten zijn toegelaten tot de Holsteiner keuring 2021, die dit jaar plaatsvindt van 28-30 oktober in de Holstenhallen in Neumünster. Casall is met zes zonen opnieuw topleverancier en de C-lijn sterk vertegenwoordigd, maar de nieuwe fokkerijleider Stephan Haarhoff is ook blij met bloed uit België, Frankrijk en Nederland. "Ik denk dat we qua bloed nog nooit zo'n gevarieerde collectie hebben gehad en dat heeft natuurlijk veel te maken met het steeds meer openstellen van het stamboek in de afgelopen jaren."