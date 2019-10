Terugblik: IBOP en EPTM dressuurtoppers 2016

Bij het KWPN worden jaarlijks aanlegtesten verreden. Dit zijn de IBOP (Individueel Bruikbaarheidsonderzoek Paarden) en EPTM (Eigen prestatie toets merries). In 2015 slaagde Google (v. Ampère) met 90 punten voor de IBOP en Imagine (v. Dream Boy) slaagde met 85,5 punten voor de EPTM. Wie waren de toppers in 2016? En hoe zijn deze toppers hun carrière tot nu toe vergaan? Horses.nl zocht het uit.

In 2016 was de hoogste score voor Ampère-dochter Google. De merrie liep datzelfde internationale jonge paardenproeven in Biarritz onder Joyce Lenaerts en scoorde daar twee keer rond de 80% en won bij de vijfjarigen. De merrie kreeg twee jaar geleden via embryotransplantatie een veulen genaamd Miss Google (v. Toto Jr.). Google werd in 2017 nog door Lenaerts uitgebracht in de klasse Z2. De merrie dient nu de fokkerij van de familie Spijkers.

89 punten

Slechts één punt minder was er voor Immens-Ieni K in de IBOP. In 2017 behaalde de Dream Boy-dochter de halve finale van de Pavo Cup met Marlou de Ruyter in het zadel. Een jaar later schopte het duo tot de derde selectie voor het WK voor jonge paarden. Sindsdien is het stil rond de merrie.

Hetzelfde resultaat behaalde ook Ho-Timeless Good R-E (v. Fürst Romancier). De merrie scoorde ook twee jaar op rij goed in de Pavo Cup onder Eline van Egmond. De merrie dient sinds vorig jaar de fokkerij. In 2018 kreeg ze een Vitalis-dochter en dit jaar maar liefst twee dochters en een zoon van Desperado.

Op dezelfde IBOP-keuring als Ho Timeless Good R-E, scoorde Ibistrona (v. Don Tango B) 88,5 punten. Ook Ho-Timeless Good R-E en de nummer vijf van de IBOP-toppers van 2016, Irabel, kwamen elkaar tegen. Beide merries wonnen in 2016 de Noord-Holland Cup. In 2017 en 2018 liep de Charmeur-dochter succesvol Pavo Cup onder Vai Bruntink en dit jaar scoorde ze 81 punten onder Yessin Rahmouni.

EPTM

In de EPTM-test was met 85,5 punten Imagine (v. Dream Boy) de beste merrie. In 2017 scoorde de merrie 81 punten in de Pavo Cup met Jeroen van Eck in het zadel. Daarna werd de merrie ook nog derde in de Pluvinel Competitie. De vos merrie loopt op haar zesjarige leeftijd inmiddels succesvol in de dressuursport in de klasse Z2.

81 punten

Zowel Jazz-dochter Iplonia en Chippendale-dochter Imagination scoorden 81 punten in de EPTM. In 2017 werd de merrie Iplonia derde in de Gelderland Cup onder Jesslin Galiart. Onder haar sportnaam Isabeau loopt ook deze merrie succesvol in de klasse Z2.

Imagination (v. Chippendale) is inmiddels L2 startgerechtigd.

