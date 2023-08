‘Flanders’ veilt Oh La La’s kleindochter Best Queen voor 42.000 euro

Zaterdagavond 12 augustus werd op Sentower Park een gemiddelde prijs van 21.800 euro voor de veulens van Flanders Foal Auction gehaald. Met 42.000 euro was Best Queen (Balou du Reventon x Don VHP Z) het duurst verkochte merrieveulen en daar zit wel een bijzonder verhaal aan vast.

Niet alleen is Best Queen een kleindochter van Laura Kraut’s voormalige topmerrie Oh La La (Orlando vd Heffinck) en een fantastisch merrieveulen om te zien, ze heeft een driejarige moeder die als embryo geveild is door ‘Flanders’. Veilingorganisator Luk Van Puymbroeck wilde haar niet laten ‘lopen’ in de veiling in Sharjah (UAE) en kocht deze samen met Patrick De Roeck. “Het is een droom van een merrie geworden met bijzonder veel kwaliteit. Ze kan zo een vrijspringwedstrijd winnen. Ze wordt binnenkort zadelmak gemaakt en gaat de sport in”, vertelt hij.

Helft online verkocht

Precies de helft van de collectie werd ter plekke verkocht en de rest online. Tien veulens werden voor 30.000 euro en meer afgeslagen, waarvan zes via internet. Slechts één veulen is niet verkocht. “Het was weer een zeer goede veiling. Sentower Park heeft altijd een heel professioneel koperspubliek uit diverse landen en het was mooi om te zien hoeveel professionals online nog inlogden en tegengas gaven. Daar zaten internationale ruiters bij en gerenommeerde

fokstallen”, vertellen Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts.

Emfine Axelhoeve Z

Het zwarte merrieveulen Emfine Axelhoeve Z (Emerald x Quintero la Silla) uit een 1.50m springmerrie was de op één na duurste met een online bod van 38.000 euro en blijft in België. Tremendous by Nature (Comme il Faut x Catoki) uit een 1.60m Grand Prix-merrie werd vanuit Zuid-Afrika aangekocht voor 36.000 euro. Een Duitse Grand Prix amazone kocht er drie online, waaronder de aparte Hollywood AEG Z (Heartbreaker x Vigo d’Arsouilles) voor 36.000 euro. Voor dit geld werd ook Kandyce Z (Kashmir Van Schuttershof x Hunter’s Scendro) afgeslagen na een online bod van een Ier, die een dag eerder op de embryoveiling aanwezig was en daar ook kocht. De Belgische Krystle Wienen, die in Dublin de duurste embryo uit Gancia de Muze verkocht, investeerde op Sentower Park terug in drie interessante merrieveulens, zoals Bella Vita vd Nachtegaal Z (Balou du Reventon uit de halfzus van Cumano), en daarmee kunnen weer nieuwe avonturen ontstaan.

Nog twee kansen

Flanders Foal Auction heeft dit jaar nog twee veilingen op de kalender staan: Met veulens op 16 september op Equestrian Centre Peelbergen en met embryo’s op 4 november op het mooie Il Borro in Italië.

Meer informatie: www.flandersfoalauction.be

Bron: Persbericht