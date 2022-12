40.000 euro voor Eldorado-dochter Ogossi bij Paardenveilingonline

Zaterdagavond 10 december liep de zevende en laatste veiling van 2022 van Paardenveilingonline af. Veertig jonge talentvolle springpaarden kwamen onder de virtuele hamer. Met €30.000 was de driejarige merrie Ogossi (v. Eldorado van de Zeshoek) de absolute veilingtopper.

Topverever Eldorado van de Zeshoek is sterk in opkomst en bewijst zich op het hoogste niveau met nakomelingen als Grandorado TN, Killer Queen VDM en Elektric Blue P. Hij is hier samengebracht met een fantastisch fokkende Oldenburgse merrie. Ogossi is namelijk een halfzus van vier internationale springpaarden. Het biedduel om dit driejarige talent was zeer spannend. Er was belangstelling uit Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland. Uiteindelijk hadden de Britse kopers de langste adem.

24.000 voor Colman-nazaat

De belangstelling voor Collin FZ Z (v. Colman) was ook groot. Voor €24.000 wisselde hij van eigenaar en vertrekt hij naar een goede Zweedse klant. Colman bewijst zijn waarde in de fokkerij met op topniveau presterende nakomelingen als Catwalk IV, Con Dios III, Emir R en GP van Aken-winnaar L.B. Convall. Van moederszijde vertegenwoordigt Collin FZ Z de vooraanstaande Holsteiner stam 890, bekend van Casall, Berlin en Elmshorn.

Nederlandse sport

Voor de Nederlandse sport zijn ook verschillende paarden aangehouden. Zoals Tangila Wi Ro Z en Oneill TK. Beiden werden afgeslagen op €20.000. De beloftevolle Tangila Wi Ro Z is een volle zus van het internationaal 1.40m-geklasseerde springpaard Thousend. Vader is de Grand Prix-hengst Tangelo van de Zuuthoeve, die zich heeft weten te onderscheiden in de fokkerij dankzij uitmuntende nakomelingen als Darry Lou, Tobago Z en Citizenguard Taalex. De driejarige, veelbelovende ruin Oneill TK is gefokt uit de merrie Farina, die zelf op 1.35m-

niveau heeft gepresteerd. Vader Action-Breaker etaleerde zijn grote kwaliteiten op het hoogste niveau met Sergio Alvarez Moya en nam deel aan de WEG en Wereldbekerfinale.

Tres chique d’Amas Z

Tres Chique d’Amas Z is een vijfjarige dochter van Tangelo van de Zuuthoeve. Moeder Al Capone Z (v. Andiamo) is een halfzus van de Zangersheide gekeurde hengst Call Quick Z (v. Calvin Z). Deze aansprekende merrie kwam voor het mooie bedrag van €17.500 in Duitse handen.

Venezuela

De duurste tweejarige in de veiling was H (v. Hardrock). Deze 2,5-jarige hengst is gefokt uit dezelfde moeder als het internationale springpaard Now and Ever (v. Numero Uno), die op 1.50m-niveau geklasseerd is en deelnam aan de EK voor young riders afgelopen zomer, en meerdere 1.30/1.35m-paarden. Moeder High Corrie is een halfzus van het succesvolle Grand Prix-paard Corlanda Old (v. Cordalmé Z), die al twintig internationale overwinningen tot op 1.50m-niveau boekte. Dit talent voor de toekomst is voor €13.000 verkocht naar Venezuela. Het is de eerste keer dat een paard uit de veiling verkocht is naar dit land, waarmee de lange lijst met kopende landen zich nog steeds uitbreidt!

Interesse groeit

Het team van Paardenveilingonline kijkt tevreden terug naar de laatste veiling van dit jaar. “Ook nu zijn er weer veel paarden verkocht naar het buitenland. Het is mooi om te zien dat de interesse nog iedere veiling groter wordt en we weer nieuwe kopende landen mogen verwelkomen, zoals nu Venezuela. Er is ook weer een mooi aantal behouden voor de Nederlandse sport. De grootste klant was een gerenommeerde sportstal uit Nederland, die al vaker paarden kocht via Paardenveilingonline en daar ook al mooie successen mee heeft

geboekt. Zo liep een paard uit de veiling dit jaar mee op de WK-finale op Zangersheide bij de vijfjarigen. De gemiddelde prijs van de verkochte paarden lag op €14.000. Kopers, verkopers en fokkers enorm bedankt voor jullie vertrouwen! Ook heel veel dank aan ons fantastische team! We zien iedereen heel graag in 2023 terug bij onze veilingen.”

Heeft u vragen over één van de volgende veilingen? Of bent u geïnteresseerd in het verkopen van een embryo, veulen, jong springpaard of fokmerrie? Klik dan hier. De volgende veiling is van 25 tot en met 28 januari.

Bron: Paardenveilingenonline.com