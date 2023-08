Veulenveiling Dronten 2023 met kwalitatieve en interessante collectie 

Op vrijdag 1 september komen 56 kwaliteitsvolle dressuur- en springveulens onder de hamer in het Hippisch Centrum Flevodrome, Dronten. Na een sfeervolle en geslaagde eerste editie van Sportpaardenveiling Dronten in eigen huis, gaat ook nu de Veulenveiling voor het eerst op deze prachtige nieuwe eigen locatie gehouden worden.

Met 28 dressuur- en 28 springveulens is de collectie perfect in balans en is er op vrijdagavond voor zowel de dressuur- als de spring liefhebber genoeg te zien. Een mooie afwisselende collectie veulens met extra beweging, uitstraling en interessante bloedvoering. Bent u benieuwd? De gehele collectie is hier te vinden.

Veiling

De veilingdag start vrijdag 1 september om 17.00 uur met de presentatie. Om 19.30 uur gaat de veiling van start en komt het eerste veulen onder de hamer. De toegang is gratis. Wilt u de veiling graag vanaf de VIP-tribune beleven? Dat kan! Neem voor vragen of reserveringen contact op met het secretariaat: mevr. L van Zanten op telnr. 06-53787221.

Heel graag tot ziens tijdens de 32e editie van Veulenveiling Dronten!

Locatie

Hippisch Centrum Flevodrome

Wisentweg 9a

8251 PB Dronten