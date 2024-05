Glantz & Gloria-veiling: 42.000 euro voor Heartbreaker-zoon

Op de Glantz & Gloria-veiling in het Mecklenburgse Hohen Wieschendorf werden de veulens gisteravond duur verkocht. De hoogste prijs, 42.000 euro, werd betaald voor Hangover Z (v. Heartbreaker). De 16 springgericht gefokte veulens leverden op de eliteveiling van Enno Glantz gemiddeld 18.900 euro op.

De duurst betaalde Hangover Z is een zoon van Heartbreaker uit de 1.60m-merrie Caribik (v. Come On) van Patrick Stühlmeyer. Ook de tweede moeder Luisa D (v. Lancer III) werd op het hoogste niveau uitgebracht door Karl Brocks.

Zus van Numero Uno

Een Duitse koper betaalde 36.000 euro voor Cera Blue (Chaccotage Blue x Cascadello). Dit merrieveulen komt uit de beroemde fokkerij van Harm Thormählen. Het merrieveulen Essence Z (Ermitage Kalone x Comme il faut) kwam voor 25.000 euro in Pools bezit. De derde moeder van dit veulen is de volle zus van de preferente KWPN-hengst Numero Uno.

