Succesvolle veiling Van Olst Sales Online

Het laatste veulen in de Van Olst Sales Online veiling is afgeslagen. In The Foal Edition 2022, die als service voor onze fokkers in de Corona tijd ontstaan is, kwamen 23 veulens onder de hamer waarvan er uiteindelijk 20 zijn verkocht. Het eerste veulen in de veiling was ook direct de duurste. De Kjento zoon Watteau van de Burggrave werd verkocht voor € 25.000,- en zal verhuizen naar Australië.