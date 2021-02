In Beeld: Aangewezen springhengsten dag 2

verrichtingsonderzoek. onderstaande dag er aangewezen van en het KWPN van Tartwijk was bij 16 springhengsten Hengstenkeuring tweede werden fotoserie. de voor de maakte Jacquelien Fotografe Op

Z Minute A 001: La van NRW x Cat.nr. Tartwijk Horses.nl/Jacquelien Foto: H). Libero La Carte (A VDL). x Etoulon van (Apardi 008: Nobel Tartwijk Horses.nl/Jacquelien Foto: Cat.nr. Rebel-S (Apardi x van Foto: Napardi Cornet Cat.nr. Horses.nl/Jacquelien Tartwijk Obolensky). 012: EB Tartwijk Niancard (Apardi Foto: Marlon). Horses.nl/Jacquelien Cat.nr. van 013: x Indoctro). VDL van No Tartwijk Cat.nr. 014: Nonsens Foto: Horses.nl/Jacquelien x (Arezzo Cat.nr. x H van Niwyruso Foto: 020: Horses.nl/Jacquelien Tartwijk (Baltic Corland). VDL Horses.nl/Jacquelien Douglas). x (Baltic Cat.nr. VDL Naltic Foto: van VDL 021: Tartwijk (Chacoon Numero van Uno). x Blue Z Casper Horses.nl/Jacquelien Cat.nr. VM Foto: 036: Tartwijk Fuego (Farfan Horses.nl/Jacquelien Tartwijk x Foto: Cat.nr. 088: M Prelet). Du van V&V Nirvana (Gullit Foto: Cat.nr. van x Nashville Biscayo). Tartwijk Horses.nl/Jacquelien HBC 104: To Tartwijk Numos Date). Cat.nr. x van Foto: 110: Horses.nl/Jacquelien (Hardwell Up (Quabri Cat.nr. Horses.nl/Jacquelien L’Isle ES x Nightfire Concorde). van Tartwijk Foto: de 169: Cat.nr. 171: Foto: de x Peter Tartwijk ES (Quabri L’isle Pan). Horses.nl/Jacquelien van Nostradamus (Urano Horses.nl/Jacquelien Gouden Cat.nr 191: Cartigny de Bit Heros Un Z d’Urano x Tartwijk van Foto: Chacco-Blue). Calato). van x 202: (Zambesi Cat.nr. Foto: Nacho Tartwijk Horses.nl/Jacquelien TCS Cardento). Blue Nyrocco-W Cat.nr. x (Zirocco Foto: VDL Horses.nl/Jacquelien 206: van Tartwijk

Uitslag.

Verslag.

Overzichtspagina.

Horses.nl Bron: