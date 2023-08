KWPN voert PROK-vereisten weer in voor komende hengstenselectie

Hengsteneigenaren hebben deze week bericht gekregen van het KWPN dat het stamboek voor de komende hengstenselectie de verplichte PROK-keuring weer herintroduceert. De afgelopen zeven jaar (vanaf hengstenselectie 2016-2017) volstond een D-OC-predicaat plus röntgenfoto's van straal en spat.

De reden voor de herintroductie van de PROK-vereisten is dat het stamboek vanuit het veterinaire veld te horen heeft gekregen dat de voorsprong van het KWPN op gezondheidsgebied afneemt door alleen te selecteren op de ‘genomische OC-waarde’ en niet op de gezondheid van de individuele hengsten. De D-OC predicaateis blijft overigens wel gehandhaafd.

In een bericht aan de hengstenhouders meldt het KWPN:

Sinds 2016 dienen de hengsten vóór deelname aan de tweede bezichtiging van het KWPN-hengstenselectietraject te voldoen aan een D-OC waarde en een voldoende beoordeling op straal- & spatröntgenfoto’s. Alleen wanneer er bij een hengst geen mogelijkheid is om een D-OC-fokwaarde te berekenen, dient de hengst ook te voldoen aan de PROK-eis. Echter de afgelopen jaren is veelvuldig aangegeven vanuit het (veterinaire) veld dat de in het verleden opgebouwde voorsprong van het KWPN op gezondheidsgebied afneemt. Een situatie die uiteraard onwenselijk is, en voor de Fokkerijraden Dressuur en Springen en de afdeling Fokkerijzaken aanleiding is geweest om het Algemeen Bestuur op dit vlak te adviseren om de PROK-vereiste te herinvoeren.

Hengsten moeten zelf voldoende gezond zijn

De belangrijkste doelstelling van het KWPN is om paarden te fokken die op het hoogste niveau in de sport kunnen presteren. Om deze reden moeten ook de gekeurde hengsten zelf voldoende gezond zijn, zodat fokkers betere keuzes kunnen maken en duurzamere paarden kunnen fokken. Derhalve heeft het Algemeen Bestuur het bovengenoemde advies overgenomen. Dit houdt in dat voor het komende hengstenselectietraject 2023/2024 de PROK-vereiste vóór de 2e bezichtiging, zoals omschreven in het veterinaire reglement, wordt heringevoerd. Het veterinair reglement omschrijft de vereisten als volgt:

Straalbeen klasse: 0-1-2

Sesambeentjes klasse: 0-1-2-3-4 (geen selectie)

Kogelarthrose klasse: 0-1-2-3

Spat Klasse: 0-1-2

Osteochondrose:

Spronggewricht: sagitale tibia klasse A en overige locaties in het spronggewricht klasse A, B of C.

Kniegewricht: laterale rolkam klasse A en overige locaties in het kniegewricht klasse A, B of C.

Kogels vóór klasse A t/m E

Kogels achter klasse A t/m E

D-OC predicaateis blijft behouden

Tevens wordt dus de huidige D-OC predicaateis behouden, waarbij de (her)keuringscommissie bij wijze van uitzondering, een hengst met een genoomfokwaarde van 95 of lager voor osteochondrose kan goedkeuren mits naar het oordeel van de hengsten(her)keuringscommissie ruimschoots compensatie aanwezig is. De PROK-beoordeling moet dan zonder uitzondering goed zijn.

Hals- en rugfoto’s

Daarnaast wordt komend jaar een projectgroep samengesteld met daarin een aantal gerenommeerde dierenartsen en een radioloog die de huidige PROK-eis, indien nodig, herijken. Ook moeten zij een advies uitbrengen aan de Fokkerijraden Dressuur- en Springpaard en de afdeling Fokkerijzaken over de invoering van hals- en rugfoto’s in het hengstenselectietraject. Voor selectiejaar 2024/2025 kan dit advies dan eventueel worden ingevoerd.

Bron: Horses.nl/KWPN