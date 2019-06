Cape Coral RBF Z levert kampioen én reservekampioen uit eerste jaargang

Stal Hendrix drukte een stempel bij de driejarige springmerries. Twee nakomelingen uit de eerste jaargang van Cape Coral RBF Z, gevolgd door nakomelingen van Entertainer, Gaspahr (eerste jaargang) en Vittorio eindigden in deze volgorde in de kampioenskeuring. De Cape Coral RBF Z-dochter Lilly HX werd verkozen tot de kampioene van een sterk Limburgse jaargang. Alle zes voor deze ronde uitgenodigde merries verdienden een ticket voor Ermelo.

De Cape Coral RBF Z-dochter Lilly HX (uit Melisimo sport-spr van Libero H) van f/g Stal Hendrix sprong afgelopen dinsdag op de stallenkeuring al overtuigend. Met 90 punten voor vermogen en 85 voor galop kwam ze uit op 85 punten voor het springen. Haar moeder Melisimo nam zelf met Michelle Spadone tweemaal deel aan de Wereldbekerfinale en leverde al Ben Maher’s Grand Prix-paard Robin Hood W (v.Andiamo). “Lilly HX is een charmante merrie met goede voorhand en goede schoft-schouderpartij. Een modern, langgelijnd en bloedgemaakt sportpaard met veel atletisch vermogen”, sprak Henk Dirksen.

Twee keer raak voor Cape Coral

Een andere nakomelinge van Cape Coral RBF Z eindigde als tweede: de bloedgemaakte Lusina (uit Vosina ster prest van Pharaon xx) die Stal Hendrix samen heeft met haar fokker Eb Krijthe uit Roden. “Ook deze merrie staat goed in het rechthoeksmodel, heeft veel bloedopdruk en een iets lang achterbeen. Bij het vrij springen heeft ze zich zeer goed laten zien en verdiende ze 85 punten voor haar lichtvoetige galop, vermogen en totaal voor het springen.”

Halfzus Kardinaal HX

Een andere genetisch interessante merrie werd als derde geplaatst, de halfzus van Kardinaal HX (v.Don Diablo HX). Deze Leader HX (Entertainer uit Wimette ster sport-spr van Karandasj) staat goed in het rechthoeksmodel, scoorde 85 punten voor het vermogen en is een aansprekende verschijning. Met 90 punten voor reflexen was de als vierde geplaatste Lebora (Gaspahr uit Fennamorka ster IBOP-spr van Diarado, fokkers P.M.A. en P.P.E.C.P. Leenders-Boer uit Helden) van Stal Hendrix op de stamboekkeuring uitgekomen op 85 punten voor het springen. Ze komt uit de eerste jaargang van Gaspahr en is goed ontwikkeld.

Goede kopgroep

De vijfde merrie op rij afstammend van een Stal Hendrix-hengst is de Vittorio-dochter Littoriane O (uit Toscane elite IBOP-spr pref prest PROK van Numero Uno) van KWPN-Limburg voorzitter Adrie van Oerle. Ook deze merrie, die ’s ochtends ster werd met 85/80, is uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring. Ze maakte een goede indruk met haar bloedgemaakte model, en sprong op de stamboekkeuring met goede reflexen en goed met de schoft omhoog. Ook Edwin Enzerink’s zelfgefokte Cardento-dochter Lola (uit Valencia ster sport-spr van Tangelo van de Zuuthoeve) mag naar Ermelo. Deze goed in het rechthoeksmodel staande merrie liet ’s ochtends een constante verrichting zien bij het springen en scoorde voor alle springonderdelen 80 punten.

Hendrix: ‘blijkbaar op de goede weg’

Voor Paul Hendrix gaf de stamboek- en Centrale Keuring mooie bevestiging dat ze op de goede weg zijn met de fokkerij. “Als je als hengstenboer begint, weet je dat het een lange weg is. Het is mooi om te zien dat we blijkbaar op de goede weg zitten. Zowel met onze eigen fokkerij als met onze hengsten. Cape Coral RBF Z en Gaspahr hebben beide goede dochters laten zien uit hun eerste jaargang, waarbij ik wel moet zeggen dat Cape meer kansen heeft gehad. Als wij geloof hebben in een hengst, dekken we er onze beste merries bij. Heel mooi om te zien dat een aanparing van Cape Coral met de Wereldbeker-merrie Melisimo hier de kampioen heeft opgeleverd”, reageert Paul Hendrix enthousiast. “Uit de eerste jaargangen van Don Diablo HX en Entertainer hebben we destijds ook meerdere dochters laten zien op de keuringen, en dat heeft goed uitgepakt. Na twee keer een CK-kampioen van Don Diablo te hebben gehad, is het goed om te zien dat ook onze jongere generatie hengsten zich hier goed weet te presenteren!”

Bron: KWPN