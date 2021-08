Familie Naber verkozen tot Fokker van het Jaar

Voor Bertus Naber was het een geweldige verrassing toen hij de KWPN-goedgekeurde hengst Foundation als eerste binnen zag komen voor de huldiging van familie Naber als Fokker van het Jaar.

Zijn oom en tante Tinus en Geesje Naber uit Vredenheim konden zelf vanwege hun gezondheid niet aanwezig zijn in Ermelo, maar volgen de KWPN Kampioenschappen als trouwe fans via KWPN.tv. Ook voor hen is het ongetwijfeld een geweldige verrassing dat zij deze oeuvreprijs toegekend hebben gekregen.

Foundation, Nick Wimphof, Kaiman, Redford en Johnny Depp

Met KWPN-goedgekeurde hengsten als Foundation (v. United), Nick Wimphof (v. Just Wimphof), Kaiman (v. Dark Pleasure), Redford (v. Krack C) en Pavo Cup-winnaar Johnny Depp (v. Bordeaux) heeft familie Naber hun fokkerij op de kaart gezet. Ook in de sport zijn al mooie successen geboekt door fokproducten van Tinus en Geesje Naber.

Geweldig hoogtepunt

Tinus en Geesje Naber worden al jaren ondersteund door hun in Ermelo aanwezige neef Bertus. ”Mijn oom en tante zijn op leeftijd dus ik help ze met de verzorging van de paarden en we maken de hengstenkeuzes altijd in overleg. Ieder jaar fokken we zo’n vijf tot zes veulens en we selecteren streng op de beweging. Dat begint met kritisch kijken naar de merrie en dan te proberen haar mindere punten te compenseren door de juiste hengst uit te kiezen”, vertelt de verraste Naber-telg. Zijn vriend Harry Snijders zat in het complot en wist als één van de weinigen dat familie Naber in Ermelo in het zonnetje gezet ging worden. ”We hoorden net voordat de huldiging begon, dat de laptop van Tinus en Geesje spontaan begon met updaten dus ik vrees dat ze dit prachtige moment niet volledig hebben kunnen volgen maar we zijn er zeker van dat ze dit een geweldig hoogtepunt vinden!”

Bron: Horses.nl/KWPN