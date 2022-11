Fokker en hengsteneigenaar Wim van Arkel (99) overleden

Afgelopen weekend is Wim van Arkel op de respectabele leeftijd van 99 jaar overleden. Als fokker en hengsteneigenaar beleefde hij prachtige successen, en is hij onlosmakelijk verbonden met de bekende Reina-stam. Van Arkel is in het bijzijn van zijn kinderen vredig heengegaan.

Van jongs af aan groeide Wim van Arkel op tussen de paarden. Geboren op een gemengd boerenbedrijf in de Betuwe waar met paarden werd gewerkt, kreeg hij van huis uit de liefde voor bloedpaarden mee. Ook de liefde voor het fokken ging over van generatie op generatie. In 1955 verhuisde Wim van de Betuwe naar de Noordoostpolder. In de loop der jaren ontwikkelde de paardenhobby zich tot een bron van inkomsten, naast het gemengde bedrijf met akkerbouw en veeteelt als hoofdmoot.

Reina-stam

Zijn grootste fokkerijsuccessen beleefde hij met de Reina-stam, wat begon met de in 1959 aangeschafte Ulrich-dochter Areina. Uit haar fokte hij onder meer de later gekeurde hengsten Waldo (v.Karolus van Wittenstein) en de Abgar xx-zoon Hurricane. Dit F1-product groeide uit tot één van de prominente fokproducten van Van Arkel, terwijl Heraut (v.Cavalerist) als driejarige kampioen van de rijpaardhengsten werd. Later ontwikkelde hij zich tot internationaal springpaard. Van Arkel fokte bij Areina tevens de goedgekeurde hengst Kapriool (v.Grandioso), en Areina’s dochter Ireina (v.Artilleur) groeide uit tot de grootmoeder van de door Van Arkel gefokte kampioenhengst Sultan (Marinier x Joost).

Volbloeden

Door de komst van tractoren verloren de paarden terrein en het was noodzaak ze om te vormen met oog op de sport. Om dit proces te versnellen was het gebruik van volbloeden naar Van Arkels mening cruciaal. Zelf heeft hij ook volbloeden geïmporteerd. Samen met broer Johan importeerde Wim bijvoorbeeld de hengst Ronco xx uit Engeland en hij vond Exkurs xx in 1977 op de hengstenkeuring in Keulen.

Spring- en dressuurpaarden

Na de omvorming van werk- naar rijpaard kwam enkele generaties later de splitsing tussen dressuur- en springpaarden. Eén van de laatste springpaarden die Van Arkel heeft gefokt is de Koriander-zoon Taunus, die uit de Exkurs xx-dochter Wareina komt. Dat paard heeft heel goed gepresteerd in Grote Prijzen en Wereldbekers met Francie Steinwedell. Daarna legde hij zich vooral op de fokkerij van dressuurpaarden toe.

Op 31 oktober nog bij de aanlevering

Vanaf de beginjaren heeft Wim voornamelijk jonge hengsten ingezet om de fokkerij naar een hoger plan te tillen. De verrichtingstesten in binnen- en buitenland volgde de fokker dan ook nauwlettend. Ook anno 2022 volgde hij de sport en fokkerij nog op de voet, zo was hij 31 oktober nog aanwezig bij de aanlevering van het najaarsverrichtingsonderzoek in Ermelo. Drie jaar geleden zette het KWPN hem in het zonnetje op zijn 96-ste verjaardag bij het EPTM-examen van Lady Areina.

Vredig heengegaan

Van Arkel is in het bijzijn van zijn kinderen vredig heengegaan. Zijn familie laat weten blij te zijn dat hun vader geen lang ziekbed heeft gehad en tot het laatst toe scherp van geest is gebleven. “Wij zijn dankbaar voor de lange tijd dat hij bij ons is geweest, hij was een geweldige vader.” Van Arkel zelf had vrede met zijn naderende afscheid, getuige zijn laatste woorden: “Ik heb een rijk en vervuld leven gehad, het is goed geweest.”

De afscheidsdienst vindt donderdag a.s. plaats.

Bron: KWPN