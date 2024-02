For Pleasure-merrie Benthe is eerste Fokmerrie van het Jaar

Het KWPN introduceert dit jaar op de KWPN Hengstenkeuring een nieuwe titel, die van 'Fokmerrie van het Jaar'. De eerste Fokmerrie van het Jaar springen is de in Belgisch bezit (Leon Otten) zijnde prestatiemerrie Benthe (For Pleasure x Voltaire x Jasper), die werd gefokt door W. Kuijpers. Benthe heeft acht kinderen in de internationale sport, warvan er twee 1,60m. zijn geklasseerd (Naomi van het Keizershof en Bonita van het Keizershof).

KWPN-inspecteur Stan Creemers lichtte de titel toe: “Belangrijkste graadmeter voor deze titel is natuurlijk de resultaten van de nakomelingen in de sport. Dat zit bij deze merrie wel goed, met acht internationaal presterende nakomelingen, waaronder twee 1.60m-paarden, te weten Naomi van het Keizershof en Bonita van de Keizershof.”

For Pleasure

Moeder Benthe voert de waardevolle prestatiegenen van stempelhengst For Pleasure. Zelf is Benthe een halfzus van het Grand Prix-paard Sjoeke (v.Calvados), die met Olivier Philippaerts presteerde, alsmede het succesvolle internationale 1.50m-paard Firkov du Rouet (v.Baloubet du Rouet) onder Eric Lamaze.

Benthe is gefokt bij Wim Kuypers en nu van Leon Otten in België. De succesvolle fokker kreeg naast de huldiging ook een Birth-Watch uitgereikt.

Fokmerrie van het Jaar

Op de KWPN Hengstenkeuring worden de diverse Paarden van het Jaar gehuldigd, de nieuwe predicaathengsten worden geëerd, en nu dus ook de beste KWPN-fokmerries. Deze merries hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het fokdoel van het KWPN, namelijk afstammelingen die op hoogste niveau presteren.

In iedere fokrichting is een merrie met het prestatiepredicaat uitgekozen aan de hand van criteria. Een belangrijke graadmeter is het aantal nakomelingen van deze merrie dat op het hoogste niveau presteert. Rekening houdend met het totaal aantal nakomelingen en niet-KWPN-geregistreerde nakomelingen. De KWPN Hengstenkeuring is het podium die deze bijzondere merries verdienen. Natuurlijk worden ook de fokkers en eigenaren van deze merries in het zonnetje gezet.

Bron: Horses.nl/KWPN