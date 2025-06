Gemiddeld 4.348 euro voor veulens op KWPN Online veilingen

2024. de veulens, in de brachten KWPN van Gemiddeld veulenveilingen in op. Het 2024 veulens de veulens 66 werd veilde meldt online van het KWPN-veilingen procent 249 de geveilde KWPN daadwerkelijk in acht euro het Jaarverslag verkocht. 4.348 Dat

vs. er en Ten (66%) van werd in het naar prijs duidelijke daadwerkelijk aandeel (4.228 buitenland. iets een verkocht was 4.348 euro), hoger was van gemiddelde 2023 stijging verkoop hetzelfde 2024 opzichte de

youngsters en Merries

euro. werd 63% twee de bezichtiging). geveild. 12.227 het en (drie- en euro. de en KWPN werden de Daarnaast verkocht 10.579 merrieveilingen youngsterveilingen Bij In de maartveiling voor na vierjarigen gemiddeld 30 fokmerries eerste twee 73% voor In organiseerde hengsten gemiddeld novemberveiling

de youngsterveiling augustus van waarvan werd in waarvan 65% werden paarden bezichtigingsveiling 10.125 prijs geveild werd voor eerste 62% In 13 een voor hengsten verkocht euro. werden de 20 12.808 euro, gemiddelde in geveild verkocht gemiddeld

en Inschrijfgelden provisie

voor het van euro op in 261.988 onlineveilingen provisies het stamboek. aan totaal KWPN en In inschrijfgelden 2024 leverden de

inschrijfgeld 25.289 in is het een dat foutje in andere en en van in gaat is laag euro euro) het KWPN om provisie/inschrijfgeld per en Bij (1.946 vergelijking deze uit hier x opvallend euro). (drie De 1946 jaarverslag. provisie de dus veilingen. tabel vierjarigen) gemaakt youngsterveiling de is opbrengst de laat paard opgenomen weten een hier met Het totaalbedrag (13

Geen KWPN Select cijfers van Sale

noemt WK-veiling veulens georganiseerd Select dressuurpaarden Select succesvolle de Sale spreekt Sale in KWPN een ‘groot (een op de KWPN voor met Ermelo) Hengstenkeuring Sale jonge en en Select KWPN de Het Wereldkampioenschappen KWPN op een succes’. van rijpaarden

verkochte echter aandeel deze publiceerde paarden Het het van (met en jaarverslag. stamboek cijfers geen prijzen in veilingen gemiddelde

(of alle) 26) bijna cijfers (pagina alle hier Bekijk

Horses.nl Bron: KWPN /