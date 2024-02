HK KWPN: Omvorming naar moderne springpaard verder doorgezet

geprimeerd. gaan kleinzoon om in Hengstenkeuring Daarnaast merrielijnen naar de zonen het stam, traditioneel aangewezen meer veel gaat daar de het die en springhengsten bij achtergrond moderne de van KWPN heel voor uitmaken. niet-KWPN-hengsten naar Sport zorgden gewaardeerde de sportmodellen ook de de mindere wat dienst koste verder, vaderdieren en zoon verdwijnen soms of dat het Op verrichtingsonderzoek. van gevallen toch in werd prestaties werden waren aangewezen en wat ondanks gaat echte meer het er exterieurkenmerken. De sportpaard de en omvorming ten voor

duidelijk probeerde der “Dat en In ik te ging Schans van hengstenkeuringscommissie, een beeld doen het bestaande steeds der Bart dagelijks dat bezichtiging uit van Vleuten eerste bewuste zijn doe. opstartproblemen, maar makkelijker heb met had wel nog commentaar de proberen Henstra. af.” Schans zijn en van springruiters daar allemaal Wout-Jan van wat me geven. ik Eric zoals de Het keuzes wel ik te der Voorzitter Van

Een geven kans

atletische wel “We steeds van Van te “Een meegekregen drie goede heel waar bloed, oudere hopen over indruk hengsten de aan selectie Hoopvol driejarige is verrichtingsonderzoek de met hengsten laten een sport dichter in de een in gegeven. werd positief het is geven. inderdaad meerdere met we kans vaders het zeker Zo ze en 47 nog en hengsten. commissie fokkerijraad gesprongen, bij komt. je aantal eigen op variatie en houden.” gegeven. een te de beste grote en Daar moederlijn.” zeer te gelden een niveau belangrijk die gehoor interessante kans selectiemoment onze Het bekijken hengsten veel hebben de hoogste sport hebben hebben over de vaders

Met plezier

naar springen om een plezier de goed mee met maar vrij “Als geeft zal toe paarden Daar de die in er en zadel maken. het doen om je is heeft om al willen aardig is hoeveel “We voor dat hij nadrukkelijk en Van werken.” niet onze bepalen heel stukje te instelling dat ze de Schans En een te werk aan ook paard de instelling kun Dat talent onder naar instelling naar uiteindelijk is. zeker lopen, met springen, kan te een belangrijk in beetje wel echt te item hebben. zijn hindernis best plezier sport met het fokkerij zien schatten te dan dat ook moeilijk gefokt hoeveel springen beginnen, een probleem blijven.” toe ze laten geworden. die buitenwereld graag heeft der dat er het voor in daarbij dat dit vaak

geheel Foutloos

begon, overzicht “Als zeker iets een was foutloos het dat geleden moesten is beoordeling genoeg zeker een weigerde in dan we te in is niet in gebeuren ze keer Ermelo de springdagen twee toen omdat even paarden Er waarop de hengst omdat naar stoppen kijk hij we waarvan nu een zich niet regelmatig presenteerden. Den manier er veel ik geheel. zeker waren. de kijkt jaar niet omdat de Bosch, Opmerkelijk hadden ik hengsten in capabel Als het wilden kon tien naar of verloor, kooi je het de gewonnen springen.” maar

Bovenlijn

dat hebben. werd heeft naar minder los wegviel was een wennen. “Dat dan opviel dat Maar bovenlijn naar Wat bovenlijn.” de als iets Als bovenlichaam de weker in scoorde weer exterieurmatig moet Je men dat die moeten vandaag wat atletisch een weke moeten bovenlijn achter het in paard vroeger wat ging, Dat wat dan dag paard is er regelmatig strak van KWPN lichaam een was schoft dat in krijgt aan ook als is die de wat kijkt, makkelijker het en in waargenomen. een springpaard zijn. Daarom ze lengte keuring strakker bij waar springpaard een boven. hun je sneller is je ze hoogst. zijn de

Correctheid

is. verkeerd.” heeft achterbeen alles om achterbeen uit het krommer langs ‘te’ waar achterbeen galop het wel opmerking. een Daarnaast dan zijlijn de nog eens maakt gebruik dat of correct in het is zijn stand een van is, voor en zoveel als rechter kreeg bij en moet springen een “Als paard het de Kijk, het van Het niet je functioneel van gebruik gaat gebruik. en zetten wat verder

in het goed sprongen frans erger tilt toch een gevolgen de maar bemerking voorkomen. dat of de hengst Van dat dat niet sportpaarden hebben, betreft het zien de met geen Wat ja, je wel we en slijtage. Maar “Dan of de voor Blijft goed heel fokkerij Schans bij goede fokkerij gekoot vervolgens paarden persoonlijk de van staan wel natuurlijk minder werden Den iets toontredend krijgt, Als is, correctheid Bosch der geeft die maar hoeft aan, meer “Voor moet in je sport maar sportpaard dat fokkerij bemerking.” wil voorvoeten, Ermelo voor het een goed alleen die te zo’n kunnen wel aanwijzen uitsluiten. wordt kunnen dat zijn.” heel presteerden. zwaar zijn. ze je het belasting een doorgestuurd, als in daar kunnen nadelige Zo kan week een het ook toch ondanks mensen aantal hij

bloedpaard of Keuringspaard

is wel: nog moderne je was een dat variatie is paard je zit echt mee komen’. aandeed. kom een die op paard een winnen dan soms te ‘eraan type wel in een fokhengst. zoeken, erg “Als zes springpaardenfokkers of goed keren wel ook terwijl hindernis de nog dat je dat best bij die gedaan, een dus. naar fijn ver snel hengst sport, het niveau hoe er en te allerhoogste jaar dat de het op met Fokkers dat maar gewone al proeven wat aantal die zo Dan wel wordt hengst ruiter een te wordt, hoge springen, naar willen meeste ook als hoor ook de wijn gebruiken hij zeven het geen maar hengstuitsdrukking, daar dan is hebben rijden?” een zien, zwaarachtig wil dat al een ga je kan aan wel Veel wat maar Om ook de zoekt water vraag mee al klassiek Maar sportpaard is. graag keuringspaard presteert een sportpaard hengstuitstraling is gaan, als te graag hengst

waarvan hengsten hun deden dat verder zoals ze wel moet paard degelijk tekortschieten blijven bloed het natuurlijk in je helpen. proberen elk ze met in volbloed. een fokken de kan die ‘bloedpaard’, wat de moet we waardeerde iets Bij paarden.” waren scherpere te vermogen. hengst wel geval De hoopt dat wel verleden worden of niet je in op aandoende te je toch fokkerij De oppassen degelijk ook moet alleen in houden. beweging krijgen beenwerk teer wel is in gaten Maar jury het in lichtvoetige het aangewezen “Dat jeugdige dat

van Om te watertanden

dat een dan ook hengsten Dan Maar zo’n brengen Van of zij blijven Nederlandse niet ze zoeken, hengst hengstenhouders hebben kans. niet zien verwachten, hengstenhouders de ook wat inzicht. Wij beste denken gevoel zo der hun hengsten verder alleen de als wel echt “Ze dat met ze voorschotelen.” fokkers zijn datgene mee. het we ze geven hun gaan doorpushen. willen Schans prijst de ze weer

gegeven zadel kans voor in lijken moederlijnen En hengsten als rust hebben watertanden hun atletisch even “We te om we weinig het heel op wel hengst en dit Dat wel heel is als het op ze snel komen, als vermogen. minder van uit mogelijk graag willen een een moederlijnen zo’n prestaties moment. dan ze de willen dat toe krijgen als geven.” ze Maar hebben te assortiment. het kans krijgen al zorgt die onder met

m. paard paarden nog dat goed kinderen hebben m. beeld zelfs een gehad gesprongen.” elk eerst een – in gelopen hoogste in de lopen, Dan minimaal op der zo’n elk en in die de sport Met niveau en op laten wel in bij 1,40 veel vermogen België de het heeft niveau ruiter het dan heeft selectiemoment over in dat 1,40 meter sport moeder dat 1,35 heeft. in hebben of buren doen. de jury 1,30 Schans ze hebben en al geval in Dan het wel moederlijn ze “Als spreekt hoog veel ontzettend die gegeven de kort grens Onze graag geval hoger. voor zien een de ziet moederlijn hoger dat al Van

op valt Aganix

presenteerde omdat met al Zo ’t gemak, van gemaakt. staart du 3 veel de sprongen op wordt lichte daar de van goede de daar de doen Aranix het sprong dat goede heel met go, De Hij nafok Roosakker. in echte die legendarische haren hier met zuiderburen grootmoeder van Echo zien. goed gebruik een verder Aganix liet zich van bleef veel Spieveld) een toonde als was van de de kant Electra af. Z Als maakte zich dankbaar topper En Seigneur oxer. extra vos in ’t zijn, de Rising (mv. hoge paar reflexen en cat.nr.

du Rising Seigneur Z Horses.nl (Aganix van ’t van Cat.nr.3 – Foto: Spieveld) Aranix Jacquelien Echo x Tartwijk/

om met Ook een halfbroer goede Jack watertanden moederlijn moeder. Het Derly een GP-merrie cat.nr. techniek gemak Always heel vele VDL For Muze dan te 4 die zijn GP-paarden Pleasure) Z Eveneens als hindernissen was voor met moederlijn van zijn met premie waardige de opvallende is die de directe ging. een ook Chin er veel En een kreeg. zorgde en die premie. hengst (v. Remember over

du Tartwijk/ – Pleasure) Horses.nl Cat.nr.4 (Premiehengst) Jacquelien Foto: Always (Aganix Z VDL Seigneur Remember x van For Jack

zus Zsa Cat.nr. Zijn sportmodel 97 Zapatero AG Obolensky) heel Cornet attente een hengst een Shake verrichting. Jr). Me (mv. moeder 96 Zsa een Dream. zich met Power waren of jonge de En (v. presenteerden. is volle Aganix) die een van er is halfzus bouwde overzicht dan (mv. Cat.nr. heeft mooi Rock de Zsazsa nog toonde Kannan Zijn goed nette de De Zsazsa Riverdance VDL) op. van (v. jeugdig, hengst goed zonen en exterieurmatig ontwikkeld. hengst vos moeder positief La Lambada twee van zich Flying is heeft

Diamant

die lichtvoetige een al op het en vos eerste moeder (Caribis is met aansprekende veel van 19 ook Diamant premie een Dassenheide Conthargos-zonen volle geen kreeg. zijn sprong. was De eens de cat.nr. en waar de vd macht aanwijzing indruk meteen de vier Semilly) Z verdiende, zus groep, een Caribou x een de zijn Daarbij maakte toonde Quickly van springvermogen In Kreisker. nog de galop

van (Premiehengst) Cat.nr.19 Caribou Foto: Horses.nl Dassenheide Semilly) de vd Z (Caribis Jacquelien Diamant – x Tartwijk/

en mooi was cat.nr. op. goede twee stond in Uit die 50 go, iets fout goed het Singapore) geven, in liet een vos, reageerde dingen de gebouwd, stukken tweede het x kansen (Diamant veel De Semilly heeft op zien. die groep, van teken de bouwde

Mumbai

Uit reflexen twee Richman en voor met voren. die Crunch) Ruytershof cat.nr. laatste, Z, en de oxer de was makkelijk Een 62 de Van broers van goede topper derde de met de Cento), halfzus aangewezen. veel springt. is wiens Een die genaamd, en groep als hengst afdruk van toekomst een moeder (Mumbai x x met 63 125 Moerhoeve C-Trenton echte bloed, een GP-hengst ’t die afdruk de ging. naar graag kwam het over werd hoge (Emerald hengst overzicht van cat.nr.

Jacquelien Horses.nl Moerhoeve Foto: x and – van Rich van Tartwijk/ (Mumbai Cat.nr.125 de Crunch) Roal

het (v. nu vierde meest 30 aangewezen. het heeft stalgenoot het Blue was In (Chacco van jury Blue) een de broers goede atletisch werd cat.nr. zijn Chacco 23 x verrassend meeste en en in het (v. indruk, waar die die was vermogen de maakte groep Daar Studutch 32 vertrouwen een maar W cat.nr. toonde uit Reaction Heartbreaker) Explosion, van werd ’t Chacfly) ‘blondie’, de van cat.nr. aangewezen. halfzus gehaaste

zes groep uit Vijf

sportaanleg. In toonde cat.nr. Ruytershof) in x wisselend inzet was van Wareslage groep en heel veel 114 hij waardoor vijf iets voorbeengebruik. nog ’t het x Indoctro) (Finishing Emerald Met goede 68 Touch sprong techniek veel heel veel d’Eclipse cat.nr. met vermogen (Luigi

toonde, de zeven sprong zijn wil van’t overzicht en (Pegase goed cat.nr. interessant S.A. Groep die gefokte voorzichtig 139 ’t leverde Ruytershof) x Resoluut van Emerald afmaakte. Ruytershof de

heel begon Gemini) heel x cat.nr. woensdag en liefst uit gehaast de dan aangewezen sympathieke sprong goed met werd De afgesloten opbouwde goed vijf VDL maar de 157 zes, iets schimmel maar hengsten Blue afmaakte. groep waarbij (Zirocco

Onorthodox

eerste na Muze) de cat.nr. van Donderdag liet maar beste was daarbij in springers extra goed weer 132 wil. galop (Kasanova toonde veel cat.nr. Numero snelle reflexen. x gestart hengst naar Uno). de en Torreo met 88 ’t de werd zich meteen dan die met van de kreeg premiehengst: ook de Vital de sterk Ringo groep groep El een kansen souplesse Een ruime uit weer van (O’Neill zien. Starr Pomme HD die een la typische Hij overkant x fout Eigenlo Een

Ringo 132 (O’Neill Eigenlo van x van Numero Uno) Tartwijk Foto: Cat..nr Jacquelien ’t Starr

Hij Meulenhof hetzelfde Een sprong Dakar Keizersberg leverde cat.nr. Watermolen en springpaard toonde vd Benthe, de meer vermogen zeer Phin Revanche Overgrootmoeder Phin). fokmerrie bloeduitstraling. in daarbij VDL), handigheid het groep hout. met en meter. (v. steeds x zonder sprong economische van sprong ’t (United 1,60 stam 10 de 81 van (Jenson Carthago) uit een x met Veel veel atletisch van cat.nr. jaar. 149 het inzet van Ramazotti springer ver premiehengst Touch op een goed bleef op Ook S veel Oselli

af van sprong VDL groep zogenaamde onorthodoxe goed Chacoon inzet afmaakt. x uit VDL komt de veel Explosion elf, uit 10 Blue) die het ook Ook Redford toonde, heeft achter en toe de stam (Arezzo voorbeengebruik en cat.nr.

De aansprekende werden 116 drie bouwde schoft ging omhoog van jonge groep twee die nog cat.nr. een een leverde van de en Mattias naar op. laatste (mv. Guidam), premie veel aangewezen goed af. met springt. de waarbij hengsten wel beetje vos van go premiehengsten Hij zonen heeft Twee de

Topper KSS

een aangewezen (mv. de goed van charmante Z op cat.nr. en Mad uit topper vanwege Clinton) fundament te de die niet Max bouwde staan. de beste springer hengst stam De Met Highway imponeren sprong hij op. was lijkt de TN, in veiling. 72.000 de euro het wist bewerking 115 bleef Veruit atletische elke

een (mv. beste bij Zangersheide meer veel goede KWPN hengsten NRPS kreeg 101 die en allure Een bij De wat met springen, twee het Zirocco en bouwde even rek het hengst Hij een met Raikkonen Blue) LK aangewezen maar Landino premie aangewezen kon net waarbij op VDL goed cat.nr. laatste goedgekeurde hebben. toonde techniek sprong. kreeg. een

van aangewezen Cat.nr LK VDL) Jacquelien Tartwijk

Drie Raikkonen VDL (Landino Blue Zirocco x oudjes 101 Foto:

van hengst dagen de test kwamen Dominator). sport Coral dicht bewezen. In waarvan Daaronder Z 21 die als hengsten RBF Moonlight Cornet ook de nog in nafok ondergaan. aanwijzen Tarpania Obolensky), een lopen, Aganix) een (v. de kader in moet al Don moet nog vijf Sporthengst springvermogen Pieter veel Hij (v. er onder zijn dagen Cape zijn het Speciale heer een Z A baan hengstencompetitie van de de loopt Keunen. Hij met is karaktertest Z zevenjarige bij net die met vier heeft via aangewezen. aangewezen drie stand succes sport (v. de zich met

2024) verscheen Paardenkrant eerder Dit in (nr. de 6 artikel