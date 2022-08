Jean Bemelmans: ‘Iberische paarden lijken hun aanleg heel makkelijk door te geven’

Iedereen die iets heeft met paarden kent natuurlijk de naam Jean Bemelmans. Als meervoudig Grand Prix-ruiter in het Duitse A-kader dressuur, als bondscoach van Frankrijk en Spanje en als populaire trainer. Woensdag 3 augustus is hij in een geheel nieuwe hoedanigheid te zien in Ermelo.

Op het Nationaal Hippisch Centrum licht hij samen met Bert Rutten vanaf 14.00 uur tijdens de informatiekeuring voor kruisingen tussen KWPN’ers en Iberische paarden de aanwezige paarden toe. Eigenlijk een taak die hem op het lijf is geschreven.

Warmbloed- en Iberische fokkerij

“Dit is de eerste keer dat ik gevraagd ben voor zoiets. Ik ben wel bekend met zowel de warmbloed- als de Iberische fokkerij. Kennis van het laatste heb ik opgedaan in mijn vijftien jaar dat ik met de Spaanse ploeg heb gewerkt. Ik ben op de hoogte van de fokkerij daar en heb in Spanje al meerdere hele goede paarden gezien die voortgekomen zijn uit de combinatie van warmbloed met een Iberisch paard.”

Verbeteren en vastleggen

“Het speciale eraan is dat Iberische paarden hun positieve werkinstelling en leergierigheid, alsmede hun aanleg voor verzameling en piaffe/passage heel makkelijk lijken door geven. Waar het bij hen nog wel eens een beetje aan ontbreekt is de kwaliteit in de basisgangen. Daar moet dan ook heel goed naar gekeken worden bij de hengstenkeuze. Naar hengsten die ruim en zuiver kunnen stappen en draven. Belangrijk voor het maken van de juiste keuze is om dit per merrie te bekijken en de zwakke punten proberen te verbeteren en natuurlijk de sterke punten vast te leggen. Ik ben in ieder geval heel benieuwd naar de paarden die ik morgen te zien zal krijgen!”

Bron: KWPN