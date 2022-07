Luistertip: Sanne de Jong over eventing, welzijn en het leven als topsporter

Een nieuwe episode van de KWPN-cast is uit. José Avezaat, hoofd van de afdeling stamboek, voert deze podcast een gesprek met eventingamazone Sanne de Jong (27). Paardensport zit bij haar in het bloed: haar moeder Jantien van Zon reed ook al eventing en haar vader Marco de Jong is een parcoursbouwer die vroeger actief was als springruiter. Sanne zit met de door haar ouders gefokte Enjoy (Cartano x Haarlem) in het B-kader.