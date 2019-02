Nummer 3 Lance V.O.D. naar Andreas Helgstrand

De kampioen Le Formidable (Bordeaux x Ferro) van Saskia Poel en Karel Gerrits is niet te koop, de reservekampioen Lennox W (Grand Galaxy Win T x Rousseau) werd al (deels) weggekaapt door Paul Schockemöhle en Joop van Uytert, maar Andreas Helgstrand gaat uiteraard niet met lege handen naar huis van de KWPN Hengstenkeuring 2018. Hij kocht de over veel kracht beschikkende nummer 3 Lance V.O.D. (Glamourdale x Davino V.O.D.) van Gertjan van Olst en de fokkers familie Van Os.

Wereldkampioen Glamourdale is de vader van cat.nr 443 Lance V.O.D. (mv. Davino V.O.D. x Jazz). Deze hengst uit de fokkerij van de familie Van Os combineert met moedersvader Davino en zijn eigen stam de twee succesvolle dressuurlijnen van de familie Van Os. Grootmoeder Zoriana is ook de moeder van Kjento V.O.D. die gisteren bij de presentatie van de nieuwe jaargang veel indruk maakte. Bert Rutten zei over de hengst dat hij lichtvoetigheid en kracht combineert. “Het lag dicht bij elkaar tussen de reservekampioen en de nummer drie. Twee zeer imponerende paarden.”

Bron: Horses.nl