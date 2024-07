Peter Jaspers neemt afscheid van meten

Honderden, zo niet duizenden, paarden heeft hij gemeten op keuringen. Vorige week nam de uit het Limburgse Panningen afkomstige Peter Jaspers op de Centrale Keuring van Limburg officieel afscheid van deze taak.

“Vanwege mijn leeftijd moest ik afscheid nemen, zo staat het in de reglementen”, vertelt Peter Jaspers die naast het meten ook als paspoortconsulent, chipper en fokker een bekend gezicht is. “Ik heb het jarenlang met heel veel plezier gedaan. Daarnaast was ik ook vaak omroeper op evenementen en dan was het heel handig dat ik eigenlijk wel alle fokkers kende. Die vernoemde ik ook altijd in mijn praatje, want geen succes zonder een fokker. Op de keuring in België was echt mijn laatste keer. Normaal staat mijn broer Toon hier als meter, maar die was op de stamboekkeuring in Berlicum, dus ik viel voor hem in.”

Niet achter de geraniums

Achter de geraniums zitten past niet bij Peter Jaspers, dus ongetwijfeld gaan we hem nog wel vaker zien, maar dan zonder meetstok. In 2021 kreeg hij voor zijn inspanningen voor het KWPN de gouden KWPN-speld omgehangen. Al eerder, in 2019, werd Jaspers uitgeroepen tot erelid van de Rijpaardenfokvereniging Limburg.

