VO KWPN: Opnieuw drie springhengsten naar huis

Met de eindpresentatie aanstaande maandag in zicht, hebben drie springhengsten Ermelo verlaten. Twee van hen zijn doorverwezen naar het voorjaarsonderzoek. Eerder deze week werden ook al drie springhengsten naar huis gestuurd.

Vandaag zijn de springhengsten door de ruiters in het verrichtingsonderzoek getraind en zijn de bevindingen van de hengstenkeuringscommissie weer besproken met de eigenaren. “Met een aantal eigenaren heeft de commissie eerder deze week al besproken dat er wat twijfels zijn op dit moment. Dat heeft er in geresulteerd dat twee driejarige hengsten vandaag zijn doorverwezen naar het voorjaarsonderzoek, daarnaast is het verrichtingsonderzoek voor de vijfjarige Chacoon Blue-zoon Singular Saygon beëindigd”, vertelt Henk Dirksen namens de hengstenkeuringscommissie. De twee hengsten die zijn doorverwezen zijn:

– Pyke de Lis (Aganix du Seigneur x Kannan)

– Karel de Grote W Z (Kazan Z x Indorado)

Twintig hengsten naar eindpresentatie

Aanstaande maandag begint de eindpresentatie, die ook meetelt in de eindbeoordeling, om 09.00 uur in plaats van de eerder gecommuniceerde 08.00 uur. “De commissie gaat met een interessante groep van 20 springhengsten richting de eindstreep.” De startlijst wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd.

Overzichtspagina KWPN Najaarsonderzoek.

Bron: KWPN