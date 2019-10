Wijzigingen hengstenkeuringstraject goedgekeurd door ledenraad

Het KWPN had de wijzigingen in het hengstenkeuringstraject (geen kampioenskeuring, afschaffen derde bezichtiging, longeren van dressuurhengsten, verkorten van het verrichtingsonderzoek) al aangekondigd in september, maar officieel moest het allemaal nog afgestempeld worden door de ledenraad. Dat is afgelopen woensdag gebeurd in Ermelo.

Ralph van Venrooij gaf in de Ledenraadsvergadering van 23 oktober een toelichting op de ontwikkelingen binnen de Fokkerijraad Rijpaard. Er zitten namelijk nog wat meer veranderingen in de pijplijn. “Om efficiënter te werken met een grotere daadkrachtigheid heeft de Fokkerijraad Rijpaard besloten drie werkgroepen in te stellen. Zo heeft de werkgroep ‘Verrichtingsonderzoek’ zich gebogen over de duur van het verrichtingsonderzoek. Actief zijn nog de werkgroep dressuur en springen die zich onder meer buigen over de fokkerijvisie 2030, de doorontwikkeling van de fokwaarden en genoomselectie en de eventuele splitsing van het prestatiepredicaat voor wat betreft springen en dressuur.”

Nut van scoren veulens

“Bij de werkgroep springen wordt tevens gekeken naar het nut van het scoren van veulens op de thuiskeuring en de afstammelingenkeuring.”

Evaluatie PROK/DOC

Van Venrooij gaf ook aan dat PROK/DOC is geëvalueerd: “Een advies naar aanleding van de uitkomsten van de evaluatie PROK/DOC in het kader van het elitepredicaat komt terug in de Ledenraad van 11 december.”

Juryopleiding

Het KWPN is ook voornemens om een juryopleiding te starten, binnenkort volgt hierover meer informatie.

Bron: KWPN