Zes Drentse sportmerries ster verklaard

Inspecteurs Arnold Kootstra en Floor Dröge waren vandaag op pad in regio Drenthe voor de thuiskeuringen. Aan zes merries met het sportpredicaat konden ze het sterpredicaat verlenen.

In totaal werden er negen merries beoordeeld op de Drentse thuiskeuringen. Zeven daarvan kregen de voor het sterpredicaat benodigde minimale score van 70 punten of hoger voor het exterieur. Alle vier aangeboden dressuurmerries hadden al het sportpredicaat behaald en konden daardoor direct worden ster verklaard.

Sportpredicaat

Met 75 punten voor exterieur bleek Healaine (v. Apache uit Rhealaine v. Junior STV) van fokker J. Key uit Uffelte daarvan de meest aansprekende. “Deze zevenjarige merrie is op Z2-niveau geklasseerd en is ruim voldoende ontwikkeld, staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een mooi front. Stappen doet ze actief en in draf valt haar afdruk positief op”, licht Floor Dröge toe.

De op ZZ-Licht niveau geklasseerde Dericole (v. Casantos uit Zelda v.Lennard) van fokker R. Meursing uit Oud-Annerveen kreeg 70 punten voor exterieur. “Dit is een royaal ontwikkelde merrie met een mooi front en zou iets sterker in de bovenlijn mogen zijn. Ze liet een goede stap zien en een voldoende ruime draf.”

Ook de Wynton-dochter Hot Summer (uit Solita v. Krack C) van Anne van den Eerenbeemt en de Johnson-dochter Flairgea (uit Megea v. Zeoliet) van Annika Schuwer uit Laar verdienden met 70 punten het sterpredicaat. Beide merries zijn geklasseerd op Z2-niveau. “Hot Summer staat goed in het rechthoeksmodel, zou iets meer opwaarts gebouwd mogen zijn en heeft correct fundament. Flairgea heeft voldoende lengte en een goede bovenlijn. Ze zou wat meer ontwikkeld mogen zijn en liet een correcte manier van bewegen zien op het straatje.”

Internationaal geklasseerd

Bij de springmerries leidde het bij Goldfee (v. Namelus R uit Unifee v. Burggraaf) van regiovoorzitter Job Oldenziel uit Gieten en Belfonie (v. Lord Z uit Tyfonie v. Indoctro) van fokker T. Blaauw uit Ruinerwold direct tot het sterpredicaat. Eerstgenoemde is met haar eigenaar geklasseerd in het internationale 1,35 meter en datzelfde geldt voor de Lord Z-dochter Belfonie, die op nationaal niveau in Zwitserland zelfs op 1.45m-niveau heeft gesprongen.

“Goldfee is een heel chique, moderne en aansprekende merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en heel correct gebouwd is. Ze heeft een goede halsvorm en heel sprekend hoofd. Voor het exterieur hebben we haar 75 punten gegeven”, vertelt Arnold Kootstra. “Belfonie is een wat klassieke merrie met een sterke bovenlijn, mooie hals en correct model.”

