‘Jongste meisje van de klas’ naar hoogste EPTM-score

Een select groepje paarden deed afgelopen vrijdag EPTM-eindexamen op het KWPN Centrum in Ermelo. Van de vijftien paarden die startten in de test, vielen er lopende het traject twee af. Hoewel er slechts vijf dressuurpaarden aantraden in de eindbeoordeling, werd de hoogste score wel in deze fokrichting behaald. Glamourdale-dochter Rivadale Buitenrust van fokster Astrid Coster uit Abcoude liep naar een totaalscore van 83,5 punten. Bij de springpaarden realiseerde Ryan Toltien fan ‘e Five (v. Karaldo VDL) de hoogste score (80,5 punten).

“We hebben de afgelopen tijd veel pech gehad met onze paarden en na deze goede prestatie van Rivadale kwam voor mij echt een ontlading”, vertelt Astrid Coster enthousiast. “Ik ben ontzettend blij met hoe alles is gelopen in de EPTM. Vooraf raadden een aantal mensen mij de EPTM af. Te duur, je moet afwachten wie er op je paard komt te zitten et cetera. Ik volg echter altijd m’n eigen gevoel. Als ik ergens aan begin, dan zet ik ook door. Zodoende bleef ik bij de EPTM voor Rivadale en ik kan daar alleen maar heel tevreden op terugkijken.”

Lees verder in de Paardenkrant van deze week: