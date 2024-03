HK NRPS: Kampioenen van Dominator 2000 Z en Iron

Op de NRPS Hengstenkeuring in Dronten zijn alle spring- en dressuurhengsten en de Anglo-Arabische volbloedhengst goedgekeurd om dit seizoen te dekken en uitgenodigd voor het verrichtingsonderzoek van komend najaar. Bij de springpaarden werd Dangerous Man EB (Dominator 2000 Z x Arezzo VDL) als kampioen gehuldigd. Bij de dressuurhengsten viel die eer ten deel aan I am Rico Norel (Iron x Uphill).

Kampioen Dangerous Man EB werd gefokt door D. Noordhuis en is in eigendom van Dekstation Enterbrook. Reservekampioen werd Jazz.Rumag A&S (Jay Star x Aganix du Seigneur Z) van Alexandra van der Peijl en Scarlett Wieberdink.

Alle goedgekeurde springhengsten:

Kampioen en reservekampioen voor Van Norel

Links reservekampioen Express Norel, rechts kampioen I am Rico Norel. Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Bij de dressuurhengsten was er voor de familie Van Norel dubbel succes. Zij zijn fokker en eigenaar van zowel kampioen I am Rico Norel als de eerste reservekampioen Express Norel (Expression x Oscar). Als tweede reservekampioen mocht Le Rio Grande (Las Vegas x Bordeaux) van fokker Yardena Schillings en Louise Kortsee opstellen.

Alle goedgekeurde dressuurhengsten:

Anglo-Arabier

Fantastique Raison d’Être x. Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

De Anglo-Arabier Fantastique Raison d’Être x (2021 Fusain du Defey x x Santo Amigo x) was de enige vertegenwoordiger van zijn fokrichting en werd ook gehuldigd als kampioen. Fokker en eigenaar is K. Groeneboom.

Bron: Persbericht