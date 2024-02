HK NRPS: Maar liefst 35 hengsten aangewezen voor showdag

komen keuring 23 kregen 23 een rijpaarden voor de Hengstenkeuring avond. tot donderdag op maart. 35 showdag in daar ticket en pony’s diep dressuurhengsten gisteren eens vrijdag en Anglo-Arabier 22 Dronten liefst 13 de nog al aangewezen de De en bij. duurde Op een NRPS Maar werden springhengsten in

met kwamen. 115 waarbij het dit van de de NRPS Voor eigenaren een hengsten KWPN een eerder op verscheen hengstenkeuringscommissie dat én keuring jaar 59. rijpaardhengsten van de recordaantal door: recordaantal aan veel veel hengsten Hengstenkeuring De al hengsten ook Hengstenkeuring opviel de werd opgegeven, meerdere verwees

springhengsten Aangewezen

52 x fokker: Antoon & van JTS Paarden fokker Cat.nr Nassau), Schuttershof eigenaar: Dekkers, (Ducati Dulaleche

Ultimo, KWPN), Nunen, bez. eigenaar: 53 BV (Ceasar x Cat.nr Anemone Linden Ramazzotti fokker: ter 1e MVN M.H. van Sportpaarden Dodona

fokkers J.C. Cumanos Sloof & Z 56 eigenaren: Alpha Ricardo x Carthago), & Cat.nr (Cumano Timmermans

VO S Dekstation Hazelhorst, KWPN), aangewezen Carrera fokker: De eigenaar: 57 Refresh Z VDS VDL, (Defender Cat.nr x Enterbrook

Z Dangerous KWPN), bez. 2000 Cat.nr 2e fokker: (Dominator x Arezzo Dekstation eigenaar: DN Noordhuis, VDL, Derk Enterbrook Z Man 58

VDL, G.A.F. x fokker: de 1e Freeman (Donthargos Cat.nr Crom, Rocky 59 bez. KWPN), eigenaar: Sporthorses Divasa

Stud, TF Cat.nr fokker: Horses Hus Lincoln de (Eiffel Suus x Clinton), Kuyten eigenaar: Quality 60

Wieberdink x fokkers 63 Seigneur), & Scarlett eigenaren: Peijl Aganix der du Rumag Alexandra Star Cat.nr (Jay & van

Stables ’t & Rotschild Out Jos 64 en Jan Cat.nr van van eigenaar: (Lay bez. Houwen-Tiebot 1e fokker, fokker: KWPN), x Glasgow Meever, Houwen Merelsnest, VM Trudi

N.W.T.C.M. Kim & Sporthorses Bisschop), fokker: Hallengton Dulf de eigenaar: Divasa den (Kensington Goossens, Cat.nr x ES Stal 56 van

Dekeyzer-Janssens, 67 JTS en x R. Bart fokker: Bisschop vd (Rocco eigenaren: D&J Noordman, Lordanos), Virocco Kappert Paarden Bram & J. Cat.nr

Loi la VDL x Schaper II), 68 Egberink, J.W. Pamylon Britt (Etoulon d’Or eigenaar: Hors fokker: Cat.nr

JT Carthago), Cat.nr 116 P.H. fokker: Veehandel eigenaar: BVBA, Horsestud Thijs Colombo Z x & Schoute (Casall

dressuurhengsten Aangewezen

D’Or & Zonik), x (D’Joep 70 eigenaar: fokker Paardenfokkerij De BV Cat.nr

Dressage eigenaar: 1e Black Meijerink, fokker: KWPN), (Dimaggio Romaggio-Riche Cat.nr x Stal Horses Tolando, 72 Driessen bez.

eigenaar: Boy (Dream Kirkwood, L.K. Tolando, Stal x KD 73 fokker: Laarakkers bez. 2e KWPN), Renaissance Cat.nr

Cat.nr Sollenburg Hors fokker Sollenburg 75 (Blue x Farrell Vivaldi), & eigenaar: Stoeterij Roald

Fifty eigenaar: 77 fokker Bravour, bez. Red Stoeterij KWPN), 1e Cat.nr van Bon Cent & Apple Hors (Blue Maaswaal x Cent

Sande Ferrero (For KWPN), Sandro eigenaren: van Cat.nr aangewezen fokkers & Stal Stal Ter de Selle x ter 79 Roubaix Hit, & Sellle

T fokker: BV Desperado), 80 Toonen, A. x Reflextion Jil eigenaar: Quality Cat.nr Stables (Franklin

KWPN), Love fokker: Hoeve Post, Cat.nr 81 for Ritta Hengstenstation eigenaar: (Fürst Dior 1e bez. You, Roberto x Gerardus

Governor, van & Erp, Dressuurstal Cat.nr A.J. Smelt (Vitalis x Adri aangewezen), Erp eigenaar: van 83 AVE fokker: A. Racoon

88 R. Roeber Enting, Horses Olst Cat.nr (Lantanas fokker: eigenaar: Glamourdale), Groll x Van

Y. Vegas Kortstee Schillings, Cat.nr fokker: bez. Bordeaux, Grande 2e en Rio eigenaar: Louise 91 Schillings Yardena (Las KWPN), x

& Formidable x Vivaldi), Cat.nr 92 eigenaar: Poel (Le Rockstar Saskia fokker

van van 93 Romantic Cat.nr (Lord Erp KWPN), Raffi fokker: Dressuurstal x Adri Dorado, 2e bez. eigenaar: A.P. Herpen,

en & Cat.nr R. en Rico x I. fokker: Matty & Marissink 95 eigenaar: Veninga jr, I. Toto (Mac R. 2e bez. N. Madison KWPN), Glock’s Bekendam Stables Veninga,

& Cat.nr x (Mansion Nathalie Remus 96 eigenaar: Diamond), Smeets fokker Daily

HK aangewezen & Sande 98 Sarai KWPN, DWB), Romance aangewezen (Secret I, van L L eigenaar: x Horses, de For fokker Stal Cat.nr fokker:

J. Apache), Sydorenko Cat.nr x Weihe I (Sir fokker: Hinnemann, Donnerhall Sir Gennadii 99 eigenaar:

2e Jazz, Hess-Knauf Revival F. fokker: G.R.M. bez. KWPN), Spijkers, eigenaar: Cat.nr x (Totilas 102

Next x Cat.nr eigenaar: Hors P. VDL fokker: Schufro), Don (Barton Blue Pittsburgh-ST Level Stegenga, Stables 104

eigenaar: (Merlot Sydorenko de fokker: Manhattan 108 Gennadii x Cat.nr Lageweg, van Wiepke Hennessy), VDL

M.R. G.W. Norel, & fokker: x A.R. van Norel Norel 112 van Cat.nr Oscar), (Expression eigenaren: Roglic

(Iron A.R. fokkers Cat.nr 113 & M.R. Uphill, Norel Norel x bez. KWPN), van eigenaren: Rico & 2e

Volledige uitslag

Horses.nl Bron: