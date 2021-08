Nationale ponykampioenen bij NRPS-keuring

Op de Nationale keuring van het NRPS in Lunteren werden bij de paarden twee merries keur en tien voorlopig keur. Bij de pony's werd in totaal 19 keer het voorlopig keurschap toegekend en vier keer het keurpredicaat uitgereikt.

Bij de pony’s zijn twee fokrichtingen actief, namelijk de traditionele Nederlandse Rijpony NPA (vanaf 20% Arabisch bloed), en de nieuwe Nederlandse Sportpony NSP (0 – 20% Arabisch bloed). Bij de keuring aan de hand en de zadelrubriek wordt hierin geen onderscheid gemaakt, NRA en NSP zijn ingedeeld in dezelfde rubrieken. Dit is onderdeel van de nieuwe opzet van het keuringsysteem. Ook worden de veulens niet meer ingedeeld in voor en na 1 mei. Hengst- en merrieveulens lopen nog wel in aparte rubrieken, maar strijden daarna samen om één Nationaal veulenkampioenschap per discipline dressuur of springen/ allround.

Dressuur

De Nationaal kampioen van de 3-jarige en oudere dressuurpony’s is de stoere 3-jarige Brainpower voorlopig keur (v. Golden West) uit de NRPS-ponymerrie: Bodine keur (v. Orlando), fokker en eigenaar Raymond Kamphuis uit Nijbroek. Bodine is ook de moeder van de NRPS-goedgekeurde Nero van de Koetsiershoeve, en Bodine’s volle zuster Koetsiershoeve Bring Me the Money bracht de goedgekeurde hengst Goldfinger van de Koetsiershoeve voort. De reservekampioen Kind of Magic B (v. Leuns Veld’s) voorlopig keur is met Welsh bloed gefokt, maar vertegenwoordigt wel het gewenste type en ook de bewegingen zijn zoals het NRPS ze graag ziet.

Brainpower (v. Golden West) Fotograaf: Sandra Nieuwendijk

Dressuur: Isala’s Naturelle naar 77 punten in zadelrubriek

In de zadelrubriek reed Nationaal kampioen Isala’s Naturelle met Anne Griffioen naar 77 punten. De 5-jarige bruine dochter van Woodstock komt uit oud-Nationaal kampioen aan de hand Isala’s Solène keur, preferent (v. Krimh ox). Fokker en eigenaresse is Suzanne Miezgiel uit Biddinghuizen.

Isala’s Naturelle (v. Woodstock) Fotograaf: Sandra Nieuwendijk

Dressuur: Spirit van het Gildeland is veulenkampioen

De veulenkampioen Spirit van het Gildeland (v. Heidepeel’s Sydney) werd door Hanno van Kalkeren gefokt uit Sterre van het Gildeland ster (v. Goldstar du Bois). Reserve veulenkampioen was de langgelijnde Cappuccino van het Kroonhof (v. Cassanova du Bois). Beide veulens lieten zich optimaal zien en deden in prestatie niet voor elkaar onder. De plaatsing kwam uiteindelijk tot stand dankzij de voorkeur die de juryleden hadden voor het echte ponytype dat Spirit vertegenwoordigt, tegenover de iets paardachtiger Cappuccino.

Spirit van het Gildeland (v. Heidepeel’s Sydney) Fotograaf: Sandra Nieuwendijk

Springen/allround

De kampioen van de fokrichting springen/ allround was Starwin’s Anoek voorlopig keur, ook een NRPS-pony met een geheel Welsh achtergrond: Orchard Wildeman x Bjirmen’s Wytse x Buren’s Valentino. Deze goed bewegende merrie heeft op de keuring in Assendelft laten zien dat ze ook kan springen, hoewel ze zo dus niet bewust is gefokt. Reservekampioen Nukwiggy van de Watermolen voorlopig keur is een te klein gebleven paard met als vader Je Suis Equus Tame, m. Ukwiggy (Karandasj x Julio Mariner xx) gefokt door Jan Greve en eigendom van Sanne van den Bleek.

Starwin’s Anoek (v. Orchard Wildeman) Fotograaf: Sandra Nieuwendijk

Springen/allround: D&R Sportpony’s Zidane is veulenkampioen

Veulenkampioen is D&R Sportpony’s Zidane uit de eerste jaargang van de NRPS-ponyhengst Ziro La-Di. Reserve veulenkampioen werd Luxor, uit de laatste jaargang van de onlangs overleden Le Matsjo. Luxor’s Moeder is de bekende fokmerrie Rosaly keur, preferent (v. Morgenland’s Fabian).

D&R Sportpony’s Zidane (v. Ziro La-Di) Fotograaf: Sandra Nieuwendijk

Bron: Persbericht