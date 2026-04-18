NRPS nakeuring levert nog drie hengsten goedkeuring op

Op de nakeuring van het NRPS heeft de commissie nog een dressuurhengst, een springhengst en een springponyhengst geaccepteerd. Het zijn E (Titanium), Alixx Z en F.G. Grote Veld’s Sommar Love. Een dressuurhengst is ster verklaard.

Het 3-jarige dressuurpaard E (Titanium) van Driessen Dressage Horses is een grootramige hengst met een goede en sterke manier van bewegen, met daarbij een goede houding, aansprekend achterbeengebruik en veel schakelvermogen.

De zwarte hengst is zeer interessant gefokt met Extreme U.S x Ferro x Weyden uit de bekende Bria stam. Moeder Wilbria elite preferent prestatie bracht ook de goedgekeurde hengst en Grand Prix dressuurpaard Kyton, een LT dressuurpaard en acht elite dochters. De beroemde stammoeder Barbria staat ook aan de basis van o.a. de GP dressuurhengsten Voice, Don Olymbrio en OO Seven.

Jeugdige Alixx Z

Het 4-jarige springpaard Alixx Z van Divasa Sporthorses werd zeer aansprekend onder het zadel voorgesteld. Een nog jeugdige hengst met stm 1.63m die veel bloed uitstraalt, en beschikt over veel rijkwaliteiten. De bewegingen zijn lichtvoetig, en bij het springen toonde hij een goede instelling en veel overzicht. De bruine hengst stamt van het 1.60m springpaard Ambler Gambler (AES ggk v. Colander x Numero Uno) x Verdi. De moeder wordt in het 1.30m uitgebracht. Van tweede moeder Tinka keur, prestatie (Iroko x Ekstein x Dior) zijn vier nakomelingen 1.30m en hoger uitgebracht, daaronder ook een eventer CCI3*-L, die ook 1.30m springt.

Alixx Z Foto: Sandra Nieuwendijk

Ponyhengst

De 3-jarige ponyhengst F.G. Grote Veld’s Sommar Love van L. Fransen en R. Groen is een Connemara met stm 1.45m. De hengst met afstamming Pattys Sommartiden x Wirtsmühle Delaney’s is al goedgekeurd bij zijn eigen stamboek. Een sterk gebouwde pony met een iets neerwaartse romprichting, die in galop opviel met zijn krachtige manier van bewegen. Bij het springen toonde hij een zeer sterke verrichting. Hij springt met veel overzicht en opent achter mooi.

Vader Patty’s Sommartiden was een goed presterende FEI-dressuurpony uit de zeer Connemara typische staatspremie merrie Pilgaards Vogue. Hij werd niet uitgebracht in de springsport, maar kreeg bij zijn Leistungsprüfung in Duitsland goede cijfers voor zijn springen. Moeder Skaergårdens Do It For Love (v. Wirthsmühle Delany’s) is IBOP dressuur en springen, en een volle zus van de dubbele HOYS winnares Skaergårdens Delicious Love (onder het zadel en aan de hand). De vader van tweede moeder Skaergårdens Secret Love, Marvel van Graaf Janshof, werd drie keer Nederlands kampioen hengsten. Zijn moeder, Ballydonagh Deirdre, won in 1969 de titel Supreme Champion in Clifden. Marvel heeft een uitzonderlijk oude bloedlijn, met Carna Dun (1948) en Carna Bobby (1946) als grootvaders.

FG Grote Veld’s Sommar Love. Foto: Sandra Nieuwendijk

Sterhengsten

De dressuurhengst Sir Spotify B.K., 2022 Sir Donnerhall I x Rhodium van Y. van Kessel en A.P.P.M. Boersma werd op de nakeuring voorgesteld en doorverwezen naar de tweede bezichtiging, waarin hij ster werd verklaard.

Ook de herkeuringshengsten gingen niet met lege handen naar huis, alle drie zijn ster geworden: de dressuurhengst Trussardi van de Vijfsprong, 2023 v. Glock’s Toto Jr. x Florencio I van M.J. Heuker; en de ponyhengsten D&R Sportpony’s Navarow, 2023 v. Nilay van de Beekerheide x Viva la Bam van D&R Sportpony’s, en Kyandro van Equi Center, 2022 v. Kasper van Equi Center x Kantje’s Ronaldo van S.A.M. van Wezel.

