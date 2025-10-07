Siffredi, N’Sparcatus en Vintagio kunnen instromen in NRPS Verrichtingsonderzoek

Voorafgaand aan de eerste beoordeling van het verrichtingsonderzoek heeft de NRPS-commissie weer een aantal niet eerder gekeurde 3,5-jarige en oudere hengsten bekeken op het straatje. Vervolgens werden zij onder het zadel voorgesteld. Daarvan zijn er drie geaccepteerd en ingestroomd in het verrichtingsonderzoek: hun zadelpresentatie gold meteen als de eerste beoordeling. Het gaat om twee 3,5-jarigen Siffredi (Las Vegas x Prestige VDL) en N’Spartacus (Nacho x Jazz), en de 4,5-jarige Vintagio (Viva Gold x Sorento).

Als veulen ingeschreven met de naam Siffredi AZ, is deze hengst nog in afwachting van een definitieve naam beginnend met een L vanwege zijn vader Las Vegas. Hij werd gefokt door Anne Zuurbier en is eigendom van Marlies Woudenberg. Het is een hoogbenige, correct gebouwde hengst met een mooi type en aansprekend hoofd. Onder het zadel van Amber Hage is hij een aantrekkelijke verschijning en beschikt hij over een goede instelling en bewerkbaarheid. De draf is goed, met een correcte techniek, en de functionele galop is bergopwaarts en met veel kwaliteit.

Siffredi (Las Vegas x Prestige VDL) Foto: Sandra Nieuwendijk

Via de moeder vertegenwoordigt hij de Nomana-stam, merrielijn 2. Moeder Anita van Lange Weeren (v. Prestige VDL) heeft zelf ZZ-Licht gelopen en bracht o.a. een PSG/ Inter I en een Inter A/B/II paard. Bij de zes nakomelingen van tweede moeder Sarita van Lange Weeren (Welt Hit II x Jackson) een Grand Prix-, een PSG/ Inter I-, een ZZ-Licht- en een Z2 dressuur/CIC*-paard. Ook eerdere generaties brachten al meerdere Grand Prix en Lichte Tour paarden voort.

Vintagio

Ook eigendom van Marlies Woudenberg is de 4-jarige Vintagio; hij werd gefokt door Dagmar Müller. Vintagio is een mooie, zeer aansprekende donkere vos met veel hengstuitdrukking en een mooi front. Onder het zadel van Hans Peter Minderhoud overtuigde hij in alle drie gangen. Stap en draf zijn heel goed, en in draf toonde de hengst veel schakelvermogen. De galoppade is goed bergopwaarts en de hengst heeft een goede instelling en focus op de ruiter. Een complete hengst met veel potentie.

Vintagio (v. Viva Gold) werd gefokt uit de Hannoveraanse Jugami-stam. Hij is al goedgekeurd in Oldenburg. Van de opeenvolgende moeders zijn niet veel nakomelingen bekend, maar een volle zus van derde moeder Wonderful (v. Weltmeyer) bracht o.a. een Grand Prix dressuurpaard, en hun moeder Marcella (v. Magnum) is een staatspremiemerrie. Verder terug in de pedigree komen ook enkele 1.35m en 1.45m springpaarden voor.

N’Spartacus

N’Spartacus doet in type een fractie klassiek aan. Hij beschikt over hengstuitstraling en liet op de harde bodem sterke, correcte bewegingen zien. Onder het zadel is het een correcte, meewerkende hengst die netjes werd voorgesteld door Zandra Birkeland. De verwachting is dat hij gedurende het verrichtingsonderzoek positief zal doorgroeien. Fokker is H. Verthriest, eigenaar Gertjan van Olst.

N’Spartacus (Nacho x Jazz) Foto: Sandra Nieuwendijk

Vader Nacho werd als eerste op 3-jarige leeftijd bij het NRPS goedgekeurd, en heeft daarna ook de deklicentie gekregen voor KWPN, Hannover en Oldenburg. De moederlijn komt voort uit fokfamilie 246. De KWPN aangewezen hengst Lennon is een halfbroer van N’Spartacus. Twee halfbroers van hun moeder First Donna C (Jazz x Havidoff) zijn PSG/ Inter I geklasseerd en daarvan is Don Havidoff (v. Don Schufro) goedgekeurd in Westfalen.