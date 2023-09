Twee ponyhengsten aangewezen bij thuiskeuring NRPS

De hengstenkeuringscommissie van het NRPS is op bezoek geweest bij Stal Jurrius en heeft daar twee 3-jarige ponyhengsten aangewezen. Het zijn Nieuwmoed’s Mr. Valentine en Albrecht’s Hoeve Freddy, beide met een behoorlijk percentage Arabisch bloed (Mr. Valentine 37.508% en Freddy 43.725%).

Vader van beide is de EK-pony Beauty W (Orchard Boginov x Sjapoer ox x Vita Nova’s Hanassie). Beauty W heeft in 2022 EK gelopen met Esmee Broers en was zeer succesvol: Met 74,772% leverden ze in de landenwedstrijd een grote bijdrage aan het teamzilver. In de individuele proef werd het duo tiende (73,324%) en de kür was goed voor de vierde plaats (77,485%).

Moeders

De moeder van Nieuwmoed’s Mr. Valentine, Nieuwmoed’s Little Princess is een volle zus van de Welsh hengst Nieuwmoed’s Mr Right (Orchard Red Prince x Coelenhage’s Purioso x Valentino), en de Welsh hengst Nieuwmoed’s Milord (v. Turfhorst Landlord) komt ook uit de keur preferente Sabine. Onder de 13 afstammelingen van Sabine ook Spoorzicht’s Salinero (2005, v. Orchard Boginov), in het buitenland goedgekeurd en daarna sportpony in Zweden; en de FEI-pony Nieuwmoed’s Captain (2010, v. Orchard Red Prince), Fins kampioen jonge dressuurpony’s 4 jr en 5 jr.

De moeder van Albrecht’s Hoeve Freddy, Castenrayseweg Saartje, stamt van Bokkesprong Casjmier x Bokkesprong Czardas x Naivnyi ox. De preferente Naivnyi-merrie is ook de moeder van de Welsh hengst Jacobspeel’s Rocky, en deze Rocky is de vader van onder andere de NRPS-goedgekeurde Kraneveld’s Kadans en de merrie Delilah preferent, prestatie-fok, die op haar beurt onder andere de NRPS-hengst First Stayerhof’s Ramzi H (v. FS Harry Potter) en EK-pony King Stayerhof’s Jango (v. Kosmo van Orchid’s) heeft grootgebracht.

Juryoordeel

Nieuwmoed’s Mr. Valentine werd gefokt door André Jurrius. Hij is gemeten op 1.50m. Een correct gebouwde hengst met een mooi hoofd, die goed in het rechthoeksmodel staat. De croupe is iets hellend. De hengst waardeert zich op in beweging door een mooie houding en veel balans. Zou in totaliteit nog aan kracht en conditie mogen winnen.

Albrecht’s Hoeve Freddy werd gefokt door A. van Egmond, en heeft een stokmaat van 1.43,5. Volgens de commissie een sterk gebouwde hengst met een mooi en rijk front, en een correct fundament. De hengst is wat gehaast in beweging, maar toont daarin wel een mooie houding. In totaliteit zou hij nog iets aan balans en kracht mogen winnen.

De eigenaresse van beide ponyhengsten, Christine Baker, woont in Canada en is van plan het tweetal begin oktober naar huis te halen. In Nederland zullen ze dus niet meer onder het zadel te zien zijn.

Albrecht’s Hoeve Freddy Foto: Sandra Nieuwendijk

