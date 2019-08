Veel predicaten op Nationale NRPS-keuring

Met 52 ster-, vijf keer voorlopig keur- en vijf keer het keurpredicaat werden afgelopen zaterdag een heleboel predicaten toegekend op de Nationale NRPS-keuring. Daarnaast konden eigenaren dit jaar voor het eerst het elitepredicaat aanvragen voor hun merrie. Voorwaarde daarvoor is dat de merrie al keur is en goedgekeurd op de röntgenfoto’s.

De topper van de driejarige en oudere rijpaarden was de subliem bewegende platenbonte Love Your Colour-SB, dochter van Love for You uit hengstenmoeder Ramona keur; prest.sport (Samber x Beethoven) van Marinus Smegen en Roelie Brinks uit Schoonebeek.

De reservekampioen was de titeldrager van vorig jaar, Kalista (Nespresso x Ronaldo x Nourejev). Kalista werd gefokt door J. Schottert uit Beerze en is eigendom van Lambèrt van Nispen en Paulien Knols uit Wouwse Plantage. Kalista werd keur en beschikte al over een goede ABOP en het predicaat röntgen, waardoor zij meteen elite werd.

Rubriekswinnaars

De andere rubriekswinnaars waren de keurmerrie Wiringherlant’s Gorgeous Ginny (Spielberg x Isala’s Orient) van A. van Tongeren uit Eede, de voorlopig keur merrie Kalesta’s Love (Love for You x Pyriet) en de dit jaar in het stamboek opgenomen, zevenjarige stermerrie Dewi (Don Matcho x Krack C) van Van Nispen uit Wouwse Plantage, die daarmee twee merries in de kampioensring had.

D-pony’s

Bij de D-pony’s ging de titel naar de luxe, jeugdige vierjarige Quintana van ’t Molenbosch ster van de fam. Sanders uit Liempde.

Reservekampioen was de juist al volwassen aandoende driejarige Danique van de Puttehof ster (Don Cremello du Bois x Lamento III) gefokt door G. van de Putte-de Vries uit Zuidbroek en eigendom van Edwin Jansen uit Elst.

De andere koplopers waren de driejarige Sunset van de Ponderosahoeve ster (Don Cremello du Bois x First Stayerhof’s Ramzi H) van Elise Teunissen, Zieso ster (v. Le Matsjo) gefokt door J. Hoff uit Westerhaar en eigendom van Gino De Landtsheer uit Lokeren (B), Charming Girl van de Ponderosahoeve ster (Orchard Boginov x First Stayerhof’s Ramzi H) van Elise Teunissen, Layla voorlopig keur (Lobeke ox x Neron) van Maaike Vink uit Haarlem, My Perfect Little Lady keur (Bazargan ox x Alympia), gefokt door G. Bos-Vermeer uit Bunschoten en eigendom van R. Tappij Gielen uit Oud-Gastel, en Futuro elite (King Stayerhof’s Jango x Viva la Bam) van Elise Teunissen.

E-pony’s

Lady Sunday keur prest.sport (FS Coco Jambo x Krimh ox) van C.W.A. Broers uit Oisterwijk is voor de tweede maal Nationaal kampioen van de E-pony’s geworden. Reservekampioen van deze fokrichting is Angel’s Abigail AT (Goldstar du Bois x Leun’s Veld ’s Winston) van fokker/eigenaar A.G.M. Teunissen uit Bennekom en mede eigendom van Slemmer uit Ederveen.

NSP

In de onlangs opgerichte nieuwe fokrichting van het NRPS, de Nederlandse Sportpony NSP voor pony’s tot 1.57m met minder dan 12,5% Arabisch bloed, werden op deze keuring vier sterpredicaten toegekend. De kampioen is Katootje TK, 1.56m hoge dochter van Cupido uit een merrie van Londonderry x De Niro. Fokker P. Kuijpers uit Nuenen, eigenaresse Tessa van Lith uit Randwijk.

Veulenkampioen van de NSP is Dyade Thires van Stal Goiya’s (Gruyters Bruno Mars x Sulaatik’s Valdez x Soden Lleu Llaw Gyffes) van Esther van Eck uit Kockengen.

Rijpaardveulens

Gabber, de kampioen van de dressuurveulens, stamt van Gladiator x Zhivago x Purioso. Fokker/eigenaar M. Benders uit Grubbenvorst. Reservekampioen is Aphrodite B (Inclusive x Cantos x Locato) van C.A.G. Brouwers-Sleegers uit Lieshout.

Bij de springgefokte veulens ging de titel naar Cash-Coin van de Laarse Heide (Cash-Maker van de Laarse Heide x Quidam de Revel x Carthago) van R. Zandbergen uit Zundert.

Bij de dressuurgefokte rijpaardveulens Reg.A kwam Go Pro van Nova Stables als kampioen naar voren. Dit veulen is een zoon van Glock’s Toto jr. uit Sensanova ster (v. Johnson uit Saroya II keur prest.sport v. Voltaire x Ramiro) van de fam. Duyvestijn uit Stapelmoorerheide/Beerta.

De reserve veulenkampioen is de schabrakbonte Wiringherlant’s Only Once (Electron x Spielberg x Isala’s Orient) van A. van Tongeren uit Eede.

De kampioen van de Reg.A springveulens was Sakura van het Grote Blaar (v. Casago van Harla-W ster (Bodinus x Royal Bravour x Ulster) van fokker en eigenaar mw. A.J. Postma-Kamphorst uit Hall.

Jeugdkampioen van de rijpaarden werd de jaarling Gawahir Dancing K (Glock’s Toto jr. x Charmeur x Prins Alfred) van Jeltsje Veenstra en Roderick Faber uit Boarnbergum. Een mooie merrie met maat en formaat en beste bewegingen.

Ponyveulens

Merrieveulenkampioen bij de pony’s Anouk van Equi Center (v. Kasanova van Klaverborch) is een vrijwel exacte kopie van haar moeder Jindy van ’t Schoor (Irakion x Rocky x Kantje’s Ronaldo). Grappig detail: Jindy werd precies zes jaar geleden op 10 augustus 2013 Nationaal kampioen. Volgens de fokkers en eigenaren Jaap en Mirjam Bekkers uit St. Oedenrode zijn ook de karakters van moeder en dochter identiek.

Reservekampioen was hier Sparcle (v. Escobar), dochter van de E-ponykampioen Lady Sunday keur prest.sport van C.W.A. Broers uit Oisterwijk.

De titel bij de hengstveulens ging naar Wonderboy FN (Leuns Veld Winston jr x Don Cremello du Bois x Verona’s Bo-Gi) van Fabiënne Berns uit Pannerden. Reservekampioen was Zidane (Zip x Kierow van Klaverborch x Nieuwmoed’s Erasco) van Piet Verkerk uit Werkhoven.

Register A ponykampioenen zijn Divago van ’t Molenbosch (Dance Star AT x Vlegel uit Goana elite röntgen preferent prest.fok) van R. Sanders uit Liempde, en Isabelle (Jonker’s Jayden x Klein Roderijs Cocktail x Le Matsjo) van A.J.M. Elema uit Siddeburen. Reservekampioenen Reg.A Cooper van ’t Gildeland (Coeur Noble x Kinetic Wizard x First Stayerhof’s Ramzi H) van H.J. van Kalkeren uit Lienden en Dancing Queen (Dance Star AT x Idzard x Condor ox) van Hans Verwijst uit Uden.

De jeugdkampioen van de pony’s is de tweejarige merrie Royal Cayana (Call me Mr. Handsome x Country) van Jikke ter Haar uit Bergambacht; reservekampioen het jaarling Rosalynde (Le Matsjo x Morgenland’s Fabian x Apollo) van J. Melessen uit Zevenhuizen.

Bestgaand

Sanmourano van Nova Stables (San Amour I x Voltaire x Ramiro) werd met Rianne Duyvestijn Nationaal kampioen Bestgaand rijpaard met 82 punten. De reservetitel was met 78 punten voor Eston M (Everdale x Wup x Palousa Convenance) met fokker/eigenaresse Margot Thomas uit Doorwerth.

Bij de pony’s ging de hoogste eer naar de C-pony Sihraj ster prest.sport (Krimh ox x Kantje’s Carlando x Ardgrange Pefriol). Deze dertienjarige merrie werd gefokt door Carla en Paul van der Laar uit Zeeland. Onder het zadel van Patrick Trijbels verdiende zij 75,5 punten.

Reservekampioen bij de pony’s met 73,5 punten was Samantha (Heidehof’s Don Diego x Bokkesprong Czardas x Naughty Boy), fokker W.A. Wubs uit Mussel en eig. Evelien Westdijk-de Kessel uit Eede. Amazone Nadia Kremer.

Bron: Persbericht NRPS