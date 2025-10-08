Bekende Oldenburger elitemerrie Maradonna overleden

De familie Sieverding heeft afscheid moeten nemen van de Donnerhall-dochter Maradonna. De Oldenburger elitemerrie is bekend als moeder van Fürstenball (v. Fürst Heinrich) en bracht daarnaast nog twee goedgekeurde zonen en twee internationale dressuurpaarden. Maradonna is 27 jaar oud geworden.

Maradonna werd in 2001 tweede reservekampioene op de Oldenburger Elite Stutenschau en bleek voor haar fokkers een schot in de roos. Haar Fürst Heinrich-zoon Fürstenball werd in 2008 gehuldigd als kampioen van de Oldenburger hengstenkeuring, werd in 2011 Bundeskampioen en vervolgde zijn carrière tot en met de Lichte Tour. Hij heeft vooral zijn stempel gedrukt op de fokkerij.

Maradonna kreeg met Fürstenballs één jaar oudere halfbroer Desiderio (v. Dimaggio) en de in 2009 geboren Winehouse (v. Wynton) nog twee zonen goedgekeurd. Daarnaast behaalde de in 2004 geboren Bello Oriente (v. Belissimo M) de internationale Grand Prix en haar Vivaldi-dochter Mount St. John VIP werd door Charlotte Dujardin, Amy Woodhead en eigenaresse Emma Jane Blundell op internationaal Lichte Tour-niveau uitgebracht. Mount St. John VIP is daarnaast moeder van het internationale Lichte Tour-paard MSJ For Vips (v. Foundation).

Bron: Horses.nl/Züchterforum