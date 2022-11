Dressage Royal overleden

De bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst Dressage Royal (Donnerhall x Rubinstein I) is overleden. De algemene toestand van de hengst verergerde dusdanig erg, dat zijn dierenarts geen andere optie zag dan hem te laten inslapen. Dressage Royal, vader van onder andere Helen Langehanenbergs internationale Grand Prix-paard Damsey FRH, is 24 jaar oud geworden.

Dressage Royal bracht het grootste gedeelte van zijn leven door op Hengsthaltung Kothe, maar toen het echtpaar Kothe stopte met hun bedrijf, verhuisde de hengst naar Sprehe Hengste. Daar bracht hij de laatste jaren van zijn leven door.

Het hoogtepunt uit de sportieve carrière van Dressage Royal was de vierde plaats op de Bundeschampionate bij de vijfjarige dressuurpaarden in 2003. Indrukwekkender is zijn carrière als vaderdier. Zoon Damsey FRH nam in 2017 deel aan de Europese kampioenschappen in Gothenburg en werd in 2019 derde in de FEI Wereldbekerfinale. Zoon Desperado OLD werd in 2008 wereldkampioen bij de vijfjarige dressuurpaarden en won drie jaar later de Nürnberger Burg-Pokal. Zoon Dandy de la Roche vertegenwoordigde Zwitserland in 2017 op het EK Dressuur en in 2018 op de Wereldruiterspelen in Tryon.

Bron: St. Georg/FB Sprehe Hengste