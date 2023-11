HK Oldenburg: 47 hengsten naar hoofdkeuring, elf Nederlandse hengsten door

Vorige week stond het op het Oldenburger Pferde Zentrum in Vechta in het teken van de voorselecties voor de Oldenburger Hengstenkeuring in Ankum (20 en 21 januari 2024). Van de ongeveer 170 dressuurhengsten kregen 47 een ticket voor de hoofdkeuring, daaronder elf Nederlandse hengsten.

Yannick van Wijk van het in Hapert gevestigde Van Bockxgrave Horses kreeg twee halfbroers, gefokt uit Meggie May (El Capone x Rousseau), voor de hoofdkeuring geselecteerd. Het gaat om de Vitalis-zoon Red Velvet en de Desperado-zoon Real Legend.

Daarnaast kregen de volgende Nederlands gefokte of geregistreerde hengsten groen licht:

Hengsten van Nederlandse fokkers/eigenaren

Cat.nr 30Los Angeles (Las Vegas x Feinrich), fokker: Eva Krijnen, eigenaar: Stal Witte-Scholtens

Cat.nr 33 Raoul (Secret x Negro), fokker: L. Bos en P. Wetzelaer, eigenaar: P. Wetzelaer

Cat.ntr 48 Revelation SPB (Fürst Dior x Florencio I), fokker: S. Pruis, eigenaar: Quality Stables

Cat.nr 81 Renoir Z.B. (Friedrich der Große x Ampère), fokker: Stal Zwaansbroek, eigenaar: Arjan Smits

Cat.nr 115 Rollercoaster LH (Valverde x Fürst Romancier), fokker: M. Marcelissen, eigenaar: A.J. van Os

Cat.nr 135 Ravelon (Glamourdale x Governor), fokker: J. van den Heuvel en L. Bos, eigenaar: ADFI B.V.

Cat.nr 159 Rico (Ibiza x Apache), fokker: M. van Grinsven, eigenaar: P. Wetzelaer

Cat.nr 173 Rendez Vous (Bordeaux uit NMK-kampioene Lolana: Galaxie), fokker: L. van der Gaaf en Y. van Vliet, eigenaar: Y. Van Vliet

Cat.nr 170 NN (Blue Hors Zack x De Niro), eigenaar: Reesink Horses



Meeste zonen van Escolar, So Perfect en Vitalis

Drie hengsten kregen drie zonen voor de hoofdkeuring aangewezen: Escolar, So Perfect en Vitalis. Daarnaast is er een vijftal hengsten dat in Ankum door twee zonen vertegenwoordigd wordt. Dat zijn Dynamic Dream, Viva Gold, Zack, For Romance I en Glamourdale.

Alle geselecteerde hengsten

Catalogus

Bron: Horses.nl