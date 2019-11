Nederlands hengsten stelen de show in Oldenburg

Vorig jaar maakte Toto jr. de tongen los op het Oldenburger Hengst-Gala en dit jaar stalen opnieuw een aantal Nederlandse hengsten de show in Vechta. Onder andere Jameson RS2 (v. Blue Hors Zack), Johnny Depp (v. Bordeaux) en Imposantos (v. Wynton) kregen de handen op elkaar. Bij de springhengsten lukte dat Highway M TN (v.Eldorado van de Zeshoek), die nu ook is goedgekeurd voor Oldenburg-International.

Maar ook For Romance I (v. Fürst Romancier), die de titel VTV-dressuurhengst van het jaar kreeg uitgereikt, Blue Hors St. Schufro (v. St Moritz Junior) en Bonds (v. Benicio) ging het – zoals elk jaar weer flink toegestroomde – publiek uit hun dak. En dan was er nog het optreden van Escolar (v. Estobar NRW) met Hubertus Schmidt, de afsluiter van de avond en het toonbeeld van dürchlässigkeit.

Bekijk hieronder een aantal video’s:

Escolar:



Johnny Depp



Jameson RS2:



Imposantos:



Highway M TN:



Bonds:



For Romance I



Blue Hors St Schufro



Bron: Horses.nl

