Veel Nederlanders met hengsten naar Oldenburger voorselectie

Het Oldenburger Verband en springpaardenstamboek Oldenburg-International hebben de catalogi van de voorselectie voor de Oldenburger Hengstenkeuring online gepubliceerd. Behoorlijk wat Nederlanders hebben hun hengst opgegeven voor de voorselectie, die op 6 en 7 oktober voor de dressuur- en op 8 en 9 oktober plaatsvindt voor de springhengsten.

Door Rick Helmink

Nederlanders togen met 34 dressuur- en negen springhengsten naar Vechta volgende week. In totaal zijn er rond de 140 dressuur- en 40 springhengsten opgegeven voor de voorselectie. Bij de dressuurhengsten komt dus zo’n 25 procent van de hengsten uit Nederland, bij de springhengsten is dat zo’ 22 procent.

