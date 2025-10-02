Veel Nederlanders met hengsten naar Oldenburger voorselectie

Het Oldenburger Verband en springpaardenstamboek Oldenburg-International hebben de catalogi van de voorselectie voor de Oldenburger Hengstenkeuring online gepubliceerd. Behoorlijk wat Nederlanders hebben hun hengst opgegeven voor de voorselectie, die op 6 en 7 oktober voor de dressuur- en op 8 en 9 oktober plaatsvindt voor de springhengsten.

Nederlanders togen met 34 dressuur- en negen springhengsten naar Vechta volgende week. In totaal zijn er rond de 140 dressuur- en 40 springhengsten opgegeven voor de voorselectie. Bij de dressuurhengsten komt dus zo’n 25 procent van de hengsten uit Nederland, bij de springhengsten is dat zo’ 22 procent.

Bekijk hier de catalogus voor dressuurhengsten

Bekijk hier de catalogus voor springhengsten

