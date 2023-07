Phatilinda Taonga uitschieter op SK Kootwijkerbroek

De SK bij MT Stables in Kootwijkerbroek was gisteren een succes. Maar liefst twaalf merries scoorden 80 punten of hoger voor beweging en exterieur. De merries werden ook deze dag beoordeeld door Floor Droge en Wim Versteeg. Beide waren enthousiast over de hoeveelheid goede paarden die zij voor ogen kregen. De Cum Laude-dochter Phatilinda Taonga scoorde het hoogst met 85 voor exterieur en beweging.

Wim Versteeg verdeelde de scores na het rondstappen en lichtte de paarden duidelijk toe. “Phatilinda Taonga is een goed ontwikkelde, lang gelijnde en rijtypische merrie. Ze beschikt over een aansprekende voorhand en een goed bespierde bovenlijn. Draven deed ze overtuigend, met veel techniek en kracht. Hiervoor kreeg ze dan ook 95 punten.” De zwarte merrie kreeg 85 punten voor zowel exterieur als beweging. Ze is gefokt door Willeke Bos van Stal 104 in Wijdewormer. Haar vader is Cum Laude en haar moeder de fameuze preferente elite sportmerrie Jatilinda (v. All at Once). Zij is tevens moeder van de KWPN-goedgekeurde hengst Obsession Taonga en diens volle broer, de aangewezen hengst Paparazzi Taonga (v. Vitalis). In dezelfde moederlijn komen we de KWPN-goedgekeurde Jameson RS2 tegen, die succesvol in de Prix st. George wordt uitgebracht door Marieke van der Putten, alsmede het Zware Tour-paard Fantastique M (v. Armani).

Kjento-dochter

Van regerend Wereldkampioen Jonge Dressuurpaarden Kjento verscheen dochter Pearl Got To Dance in de baan. Versteeg: “Een met haar 1.74m royaal ontwikkelde en lang gelijnde merrie met een bloeduitstraling en een aansprekende voorhand. Zowel in de draf als de galop beweegt ze met veel takt en ruimte is heeft daarbij steeds een goede houding.” Pearl Got To Dance kreeg 85 punten voor haar beweging en 80 voor exterieur. Haar moeder is de elitemerrie Got To Dance (v. Furst Romancier). De donkerbruine is gefokt bij M. van Dam in Nijkerk en staat nu geregistreerd bij B. Conn in het Duitse, Lingen Ems.

95 voor draf

Dezelfde score met ook die magische 95 voor draf was voor Precious La Reina. Th. Willig uit Abcoude fokte de zwartbruine dochter van Le Formidable. Deze staat nu geregistreerd bij N. van Rongen in Mijdrecht. Precious La Reina komt uit La Reina (voorl. keur D-OC v. Glamourdale). Wim vertelt: “Een goed gemodelleerde merrie met een mooie hals en een sprekend hoofd. Als je wat wil zeggen zou ze iets sterker mogen in de bovenlijn, maar wel een merrie met hele goede bewegingen, waarin vooral de draf opviel door expressie en afdruk.”

Merriestam met internationale paarden

Ook 80 voor exterieur en 85 voor beweging, waaronder 90 punten voor haar draf kreeg Pepper L.E. , een dochter van Lennox U.S. Ze komt uit een hele bekende merriestam met de keur preferente prestatiemerrie Refradin (v. Gribaldi) als moeder. Zij is tevens de moeder van het Grand Prix-dressuurpaard Verdict (v. Ferro). In de moederlijn komen we meerdere internationale dressuur- en springpaarden tegen, alsmede enkele KWPN-goedgekeurde hengsten. Daaronder Invershin, Estoril en Mondriaan. “Met haar 1.64m een niet al te grote, maar wel fijne merrie met een mooi hoofd met veel uitstraling. Een aansprekend model en dito voorhand. Voorzien ook van een correct fundament. Naast een zeer goede draf stapte ze ook actief en ruim”, aldus Versteeg. Pepper L.E. is gefokt bij M. Schaap uit Woudrichem en staat geregistreerd bij A.E.M. Sickman in Putten.

Stam Glock’s Gironn

Na de uitschieters was er ook nog een aantal merries met een score van 80 voor zowel exterieur als beweging. Dit gold onder meer voor Paluma van f/g E. Reemst uit Leusden. Deze dochter van Glock’s Toto JR komt uit elitemerrie Enjoy (v. Jazz). Als grootmoeder staat te boek de bekende keur preferente prestatiemerrie Ocky (v. Ferro). In de moederlijn vinden we meerdere internationale sportpaarden en goedgekeurde hengsten. Wim omschreef Paluma als: “Een sterk gemodelleerde met een goede halsvorm en dito bespiering. In draf laat ze een goede beentechniek zien en kan daarin goed schakelen. Galopperen doet ze ruim en gedragen en daarin changeert ze heel makkelijk.”

80/80 voor Totilas-dochter

Twee keer 80 was er ook voor Perfect Symphonie MG, een dochter van Totilas uit Dark Symphonie (v. Desperados) van f/f M.K. Groenberg uit Heerde. Wim: “Een goed ontwikkeld en lang gelijnde merrie. Ze bewoog in een bergop-tendens en met veel afdruk. Ook in galop liet ze veel kracht zien en changeerde heel makkelijk. Ze viel tevens op vanwege haar kwaliteitsvolle beenwerk.”

Foklijn van Willie Wijnen

Dezelfde score ging naar Pretty In Pinkarina US van f/g Unlimited Stables uit Lunteren. “Een goed gemodelleerde dochter van Dream Boy, die veel ras en uitstraling toonde en een aansprekend front. In beweging valt de merrie op door haar mooie en constante houding en haar elegante manier van draven.” Moeder van deze merrie is Garina I uit de top foklijn van Willie Wijnen, met daarin meerdere internationale dressuur- en springpaarden, waaronder de gouden medaillewinnaar van de OS 2021 in Tokio, springpaard Explosion W en de goedgekeurde dressuurhengst Imposantos, die op weg is naar de GP, alsmede de Zware Tour-paarden Florett W, Erina, Warina, Tarina en Best Caol.

Halfzus Vivaldi

Prissila-Utopia was de tweede dochter van Le Formidable die in Kootwijkerbroek indruk wist te maken. Haar moeder is niet de eerste den beste, maar Renate-Utopia (ster pref prest v. Jazz), beter bekend als de moeder van de preferente hengst Vivaldi. In de merrielijn komen we internationale dressuur-, spring- en menpaarden tegen. De score van deze donkerbruine bedroeg eveneens dubbel 80. Stoeterij De Gathe BV uit Vaassen staat genoteerd als fokker en geregistreerde.

Tweede fokproduct van M. Schaap

Pallas Athena L.E. was vandaag de tweede succesvolle door M. Schaap uit Woudrichem gefokte merrie met twee keer 80 op haar lijst. Haar vader is Desperado en moeder is Zonique L.E. (elite pref prest sport v. San Remo). Zij heeft inmiddels al vier NMK-merries het leven geschonken, waaronder de kampioen van Brabant in 2016. Ze is tevens de moeder van de Lichte Tour-hengst Jakarta (v. Five Star) van Mark den Teuling uit Gemonde, die tevens geregistreerde is van Pallas Athena L.E.

Lijn GP-paard Nadine

F/G Jacatra BV uit Zuidoostbeemster stelde hun merrie Pearl Of Rose (v. Jazzuan SVN aangw) voor. Zij komt uit Kiss Of Rose, een elite sportmerrie van De Niro. Wim Versteeg: “Een met haar 1.72m goed ontwikkelde, charmante merrie met een lang doorlopende schoft. Bewegen doet ze krachtig en met veel afdruk, vooral in galop. Hiervoor kreeg ze dan ook 85 punten .” Haar score bedroeg 80/80

Negro

Ook 80/80 voor Pewri PK (v. Foundation) van f/g R.P. Plaisier uit Rockanje. “Een aansprekend model met een goed gevormde voorhand. Draven deed ze lichtvoetig en in een fijne houding. Dit gold ook voor haar galop.” De moederlijn van de Pewri PK doet bij menig fokker een belletje rinkelen, want moeder de ster prestatiemerrie Tewri (v. Krack C) komt uit de merrielijn waarin ook de bekende preferente hengst Negro is geboren.

WK-ganger First Lewis

In het staartje van keuring verscheen nog een bijzondere verschijning in de baan, vosbles Perfect Timing van de tweede bezichtigingshengst First Lewis, die zich inmiddels ook heeft weten te plaatsen voor het WK Jonge Dressuurpaarden volgende maand in Ermelo. Over Perfect Timing zei Versteeg: “Een jeugdige merrie met veel ras en uitstraling met een fraai en sprekend hoofd. Ze beschikt over een goede bovenlijn. Draven doet ze met een elegant voorbeen en een resoluut gebruik van het achterbeen. Hiervoor kreeg ze dan ook 90 punten. Galopperen doet ze met een goede beentechniek en beschikt over veel balans daarin.” Voor exterieur kreeg deze merrie van f/g Hengstenhouderij De IJzeren Man in Weert 80 punten en voor haar beweging 85.

Bron KWPN