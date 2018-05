Totilas-zoon brengt dik 130.000 euro op voor het goede doel

Daarmee was de Totilas nog niet eens de topper van de online veiling, waarin maar liefst drie paarden meer dan een ton opbrachten. De hoogste prijs was voor de vierjarige hengst De Royal (De Niro uit Royal Queen v. Royal Dance x Donnerhall). Zijn eindprijs staat op 170.000 euro. 120.000 euro was er voor de vierjarige hengst Fribaldi (v. Fürst Romancier) uit de merrie Franka (Sir Donnerhall x Gribaldi).

Gemiddeld 77.666 euro

PSI Events (het bedrijf van Paul Schockemöhle en Ullrich Kasselmann) organiseerde dit jaar voor het eerst gelijktijdig met het bekende concours Horses & Dreams een online veiling. In die veiling, die vorige week vrijdag al werd geopeond, zaten negen dressuurpaarden. De prijzen varieerden van 24.500 euro tot 170.000 euro. Gemiddeld werd er voor de dressuurpaarden 77.666,67 euro betaald. Uniek voor een online veiling.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl