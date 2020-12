Verrichtingsexamen NRPS gaat door

Het verrichtingsexamen, dat gepland staat voor 7 en 8 januari 2021 in Lunteren, kan met enkele aanpassingen gewoon doorgaan. Gemeente Ede heeft hiervoor toestemming gegeven.

Door de strenge regels kon de geplande inhaaldag niet plaatsvinden, maar de hengsten die hiervoor in Lunteren werden verwacht, zijn nu doorverwezen naar het examen.

Wat de aanpassingen aan het programma precies inhouden, wordt in een later stadium gepubliceerd. Zeker is in elk geval dat de hengsten zich op alle gevraagde onderdelen kunnen presenteren, om hun officiële beoordeling en de voortzetting van hun goedkeuring te verdienen.

Bron: NRPS