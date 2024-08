BK: Ermitage Kalone, Chacco-Blue en Toto Jr leveren veulenkampioenen

Het Belgisch Kampioenschap voor Jonge Paarden in Gesves is dinsdag begonnen met de open stamboek kampioenschappen voor veulens. Bij de springgefokte veulens stammen de kersverse kampioenen af van Ermitage Kalone en Chacco-Blue. Bij de dressuurveulens leverde Glock's Toto Jr de kampioen.

Bij springgefokte veulens waren er aparte kampioenschappen voor hengst- en merrieveulens. Bij de hengstveulens werd Emilio Z (Ermitage Kalone x Kannon) van fokker Benoit Godimus uitgeroepen tot kampioen. Naast de kampioen leverde Ermitage Kalone ook de nummer drie (Elixer des Mines Z, mv. Inshallah de Muze) en de nummer vier (Synergy d’Harduèmont, mv. Ganster de Longchamps). Reservekampioen werd Jabalou de Ponteau Z (Jaguar vd Berghoeve x Baloubet du Rouet).

Merrieveulens

Bij springgefokte merrieveulens werd Campione Blue des Merveilles Z (Chacco-Blue x Echo van’t Spieveld) van fokker Carla Merveille uitgeroepen tot kampioen. De reservetitel was voor Coeur de Mill Cense Z (Coeur Rouge x Asca) en Coupe de Coeur Z (Comilfo Plus x Baloubet du Rouet) werd derde.

Dressuurveulens

Het kampioenschap voor dressuurveulens werd gecombineerd in één klassement voor hengst- en merrieveulens. Het merrieveulen Be My Love A&S (Glock’s Toto Jr x Jazz) van Sofie Heeren werd met onder andere een 8,5 voor exterieur gekroond tot kampioen. Het hengstveulen Sir Fynch Hatton de la Vio (Fynch Hatton x Sandreo) werd als tweede geplaatst en derde werd het merrieveulen Valentina (V-Power x Soliman de Hus).

Uitslag hengstveulens springen

Uitslag merrieveulens springen

Uitslag dressuurveulens

Bron: Horses.nl