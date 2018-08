De Nationale Tuigpaarden Dag in Ermelo is vandaag vanaf 8.30 uur geheel live te volgen. Niet alleen via KWPN.tv, maar ook via ClipMyHorse.tv. De Nationale Tuigpaardendag staat al jaren als hét Tuigpaardenfeest van het Jaar in de agenda van alle tuigpaardliefhebbers. Nog steeds is het de drukst bezochte dag van de KWPN Kampioenschappen.