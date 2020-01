Wende van de Zunne pakt algemeen kampioenschap KFPS sportcompetitie

De Horses2fly KFPS sportcompetitie werd gisteren afgesloten met de kampioenschappen voor de merries en de hengsten / ruinen en uiteindelijk het algeheel kampioenschap. Dat laatste ging naar Wende van de Zunne (v. Alwin 469), die met haar looplust alle hengsten achter zich liet.

De kampioenen in de verschillende rubrieken van de sportcompetitie kwamen daarvoor gelijktijdig in de ring. De juniorkampioenen Rinse P.J. (v. Thorben 466) en Berber van der Veer, die steeds meer in de wedstrijd groeiden, Ulbe 506 (v. Anders 451), met de gedrevenheid van Sybren Minkema, volgt de laatste maanden een sterk stijgende lijn, de elegante Wende van de Zunne die in de loop van de dag steeds meer balans voor de wagen showde, of zou de jury toch kiezen voor de krachtige verschijning van Ysbrand P.J. (v. Gerben 479) die met Udo de Haan de meest getalenteerde jonge hengst/ruin in tuig bleek tijdens deze sportcompetitie?

Wende met looplust

De elegantie en het extreem gebruik van het achterbeen deed de jury besluiten Wende van de Zunne algeheel kampioen te maken. “Ze heeft enorm veel looplust”, vertelde Henk Hammers trots over de merrie. “Dat ze vier hengsten de baas blijft, is wel heel bijzonder.” Wende is in eigendom van de Amerikaanse Rosanne Palermo die ter gelegenheid van de Hengstenkeuring naar Leeuwarden was gekomen en zelf de hoofdprijs in ontvangst mocht nemen.

Alle kampioenen

Alle kampioenen op een rij:

Young Riders Horses2fly KFPS Sportcompetitie tuigen: Berber van der Veer met Rinse P.J. (v. thorben 466)

Horses2fly sportcompetitie tuigen voor 5- en 6-jarige hengsten/ruinen: Sybren Minkema en Ulbe 506 (v. Anders 451)

Horses2fly KFPS sportcompetitien 4-jarigen hengsten en ruinen: Udo de Haan met Ysbrand P.J. (v. Gerben 479)

Horses2fly sportcompetitie tuigen voor 4-jarige merries: Henk Hammers met Wende van de Zunne (v. Alwin 4469). Tevens Algemeen Kampioen.

Bron: Phryso.com / Horses.nl