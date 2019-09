HK Zangersheide: 29 hengsten goedgekeurd

29 hengsten zijn vandaag goedgekeurd op de Zangersheide najaarskeuring 2019. Het gaat om drie tweejarigen, veertien driejarigen, twee vierjarigen, twee vijfjarigen, drie zesjarigen en zes oudere hengsten. Zes van de 29 hengsten zijn Nederlandse inzendingen.

Bij de tweejarigen is Topaz Ice Z (Toulon x Comme il faut) van fokster Loeske Veenendaal uit Chaam en M. Timmerman de Nederlandse inzending. Bij de driejarigen gaat het om Avenger Z (Aganix du Seigneur x Cassini I) van Egbert Schep, Lambourgini (Dominator Z x Hors la Loi II) van Reinie Tewis en Jan van Kooten, Larenzo S (Hermantico x Diarado) van H.H. van Omme uit Harskamp en Vandinos G Z (Vannan x Lordanos) van Rinus Blom.

Chopano VA en Elon van Beek Z

Een van de meest complete jonge hengsten was de driejarige Chopano VA (Chopin x Cassini I) van Manfred von Allwörden. Bij de oudere hengsten maakte Elon van Beek (El Salvador x Toulon van ’t Eirbissemhof (die overigens ook nog een tweede El Salvador goedgekeurd kregen) een goede indruk.

Oudere hengsten

Bij de oudere sporthengsten was er een goedkeuring voor de 1,45m geklasseerde Levis de Muze (Elvis ter Putte x Tinka’s Boy), de 1,60m geklasseerde Todt un Prince ASK (Baloubet du Rouet x Clair de B’Neville), de 1,60m geklasseerde Czardas (Contendro I x Grannus), de 1,45m geklasseerde Caballus Z (Caretano Z x Grannus) en de 1,50m geklasseerde Chacco Me Biolley (Chacco Blue x Argentinus).

Goedgekeurde hengsten najaarskeuring 2019

