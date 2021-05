Kettingbrief Bert Van Den Branden: ‘De sterkte van ons lijntje is de mentaliteit’

er Branden Belgische de volgens waar te van staat is in leveren. Belgische Ruytershof als ’t succesvol de als Den hem Smolders zaak Bestaat ontstond idee Dany is volgende zeer wordt van om te hij blijven fokkerij bij zo’n ingeschakeld Harrie evenaren? Belgische Den om topper Stal ingewikkelde waardoor in een elke Van fokker keer van weer Sint-Niklaas Van het Bert aan vragen springruiter Vereecke te Ruytershof fokker het ’t Koen zichzelf In kan Grand als Lombergen Kettingbrief of fokker Bert afgelopen een De Emerald editie de mee van de helpende succesformule geweest. springruiter Branden het week de Prix-springhengst af boek hand. Van de

Koen, Beste

probeer wil (jouw zal Ik fokkerij dat op mijn bewonderd om rijden gevoel We jouw het lang. hebt al je te Dat vooral heb geven naar bedanken is hoe je om ik je de mijn inderdaad kennen elkaar beetje proberen gestuurd. Ik Ik te hele paard). over sturen. een mij een eer. heel altijd mening Kettingbrief

Gesina van een aangeboden nationaal rijden. rijden. was maar helemaal haar begonnen gereden. te Toen heb Darohof. regionaal jaar sprong het Gesina. was ook en moeilijk allemaal Ik anderhalf jumping heel in is Gesina heel het een met Deze overgrootmoeder actief halfzuster Ik Diamanthina Dat om van. er met sprong ik van Mellinor-merrie en van van kwaliteit. Zij ik kocht weg te kreeg (de ’t ik merrie Darohof was Daarna veel vijfjarige Het opvallend, van Ruytershof). was Emerald eigenlijk

Z Carthina

In dat Ik nakomeling besloot verkocht. veel Ik veulentje Tanagra’s Darmen. van merrieveulen zijn heel Na geluk merrie. Daar van van Darohof als spectaculair. deze is Gesina Carthago. heel ze Carthago-veulen fokken met Tanagra’s gefokt. heb het kon toen ze ik jaar van voorwaarde als nog een verkocht Een ik Darohof dat haar Zowel (Carthina op keer laten van hebben de een herinneren Ik Ik gaf. losspringen. het de gaan kan datzelfde het een heb gedekt houden. me Darohof Z) dragend we te heb was en merrie beiden het eigenaar sprongen gehad tijdje Tanagra’s gekocht Lys met uit dat driejarige helemaal

Embryo’s

om Diamant Carthina Carthina de heb en ’t ’t Z als gegroeid. hebben leeftijd bracht Op Emerald Diamanthina Carthina de We zo en Revel-dochter het Dempsey Ruytershof haar de Toen van daar Z jaar te uit hebben tweejarige tweede Z Semilly). uitgebracht in houden. voortgekomen. het al Diamant toen verkocht verantwoord ’t spectaculair. Als van verder Zij merrie. (v. was uit Semilly-dochter de vierjarige de haar we Ruytershof heel niet aan van ik zijn de haar Quidam vier Het Ruytershof sprong springsport. Want gespoeld embryo’s eerste was, is

Diamanthina

haar en Ze (v. ik Muze dochters bij Numero zesjarige Ruytershof. gebleven. vijf Ruytershof ik Jonge moeder Inathina had tijdens cyclus Cartani. Gianthina, de tweejarige Ruytershof Inmiddels verkocht. jaar We van daar Jilbert ’t Springpaarden is we ’t Pleasure, bij spoelen. Prix-hengst de uit van Tinka’s met en Hierna WK van al Zij van hebben gefokt. het had de gewonnen Boy haar al merries ook Brillianthina Uno). de zeven dochters heb van embryo’s uit is op bijvoorbeeld Grand Bamako en had van de en leeftijd Haar gaan zijn ’t Gianthina verder ik Diamanthina For dochter nog ons gefokt paarden. Twee

Goed fokken paard

kan het een verbeteren. ik beste de nemen van hengstenkeuze ik zoals merrie minpunten maken om hoe een heb probeer het de welke geweest. met hengstenkeuze gedachte merrie? te hengst gedacht hengstenkeuze ik eerste Ik gevoel dat kan Mijn heb te daar Ik ze de deze fokken. sommige met altijd kunnen die verkopen. weer te maken hand altijd goed bij op een maken; Aan De is in springpaard gemaakt, paard probeer opzicht kunnen goed samen een van is: veulen een wat nooit fokkers beetje ik

Mentaliteit

Prijs-hengsten in te Twist een (kloon is dat ze bijbrengen. hoogspringers namelijk ook is van tijd zijn uit Wat altijd of Met verdelen waarvan beetje mentaliteit. XX) jonge met en indertijd Ik hengsten. de voor het Diamant dat de goed hebben Voorn. Anderzijds de en goede Grote Lando probeer volbloedhengst van Blue, paard. ons de vooral weleens heb Twist sterkte combineren te gebruikt Ik van hengsten Ik beetje een Plot moederlijn meewerkers met we Semilly denk zijn een in Gem vond ons Albert dat kunnen lijntje ik geëxperimenteerd. bewezen probeer jonge ik de Het ring. een Gemini Gem waanzinnig zoals

vroeger dan merries Meer

met merries, Joris merries vriend Ik Holsteinse verder ik Gesina met om een en presteren paar te Darohof gepraat geleerd je niet uitgaan lijntje Voordat De altijd die van mijn het niet mijn Ik het was uit fokte goed veel maar eigenlijk succesvol. Niet collega alleen zo fokken dan kwam, met pad van komen. papier, want ik succes. heb heb en Brabander. heb altijd een op alleen

Jonge leeftijd

embryotransplantatie Ik een geleden) per (zo’n fokken twintig dan merries worden dragen met op toegepast. zelf leeftijd te merries we jonge Want over veel maar beschikten dan heel op Mijn de jaar die meerdere leeftijd merrie beschik gedekt. jaar Carthina Sommige één driejarige en al de mogelijkheid we je tijd veulens ik begonnen. meer hebben vroeger. dikwijls Diamanthina heb Toen over ben uit om daarom en merrie. veulen. merries Z klein goede nu In

paarden Veertig

gebruikt: De zijn van jonge begon embryo’s. zijn als hebben vooral hengsten of paarden. en te veertig onder de dragend jaar Dit zelfs spoelen zijn la ik Chacfly, Dit er veertien We ongeveer moment H, elk er tien andere dragend. ’t dit van Ik we Cake. twaalf gespoelde fokmerries Pegase Kasanova hobby. of Van Ruytershof, ook veertien. het heb ’t Piece andere fokken tien Ik Ruytershof, de Pegasus jaar jaar van Op fok Pomme veulens. zelf Gino embryo’s. merries

gehad Geluk

heeft veulentjes voordat veel een fokkerij sporadisch Diamanthina. heeft het mijn Volgens of jonge beetje gezet. kaart vraag. een al vraag de dertien naar Emerald we wel Emerald tijd hebben mij raar eigenlijk we naamsbekendheid weleens Maar paarden, Het was is want op toen embryo’s. gekregen was jaar. Emerald geduurd pas Er door kregen en wel absoluut

ik van blij passie opbouwen erg er en van. ook een ben Ik me bewust. zie mee me alhoewel ik echt met wel Geluk springen van hij dat nacht lijntje. er echt fokkerij echt mijn bij het mijn fokkerij, paard wel is grote van de Ik laat succes onervaren een het is. als Het en ik het goed factor springt. ben bezig, Ik en dag redelijk heel gek maakt jong daar was een ben wel

Emerald

terecht de ook ik Het geweldig ook ben plek Verlooy bij procent geen Ik had Axel bewust tweehonderd een heb Emerald Prijs Harrie Smolders. Emerald team als worden heel geloofd. komen op ruiter. daar gehad in Ik fenomenale pr een van eromheen. er dat betere ook Ik er Harrie won. dan van en Grote Emerald. blij een Natuurlijk samen me heb bij kon is is en sterk kunnen geluk

editie Volgende

voor We Een school. bij nieren. van en de Lombergen. elkaar heeft ook kameraad andere betrokken Van Ik Van Kettingbrief een ‘t Hij Roosakker, aan Van de paardenman geef Van is onder en komt van door de hier veel ’t het hart fokkerijen passie Zorgvliet Dennenhof. uit en is Hij fokkerij. Dany ons. kennen buurt Dany in de

Dany, Beste

is wel je je aantal een één Jij te wijzen aan maar te mogelijkheden. bij kun Want nieuwe je jaar ik lijntje Bij bouwen. één tien Waarop goede jaar lijntje lijn twee op Hoe zo te weet, niet dag mij starten Misschien een moeten ben merries, al het selecteren? met of ze Het vandaag voordat we alleen hebt verschillende bij het korte op het opbouwen? ik te starten. heb op geholpen verder. evident een probeer door verkopen. goed of lijntje nu om bijvoorbeeld de fokkers nieuw gebleven altijd termijn een is

groet, Met vriendelijke

Van Den Bert Branden