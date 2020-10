Kettingbrief Martin Fuchs: ‘Veel ruiters moeten inhaalslag maken’

in van Verlooy met springruiter De op van de Flame begin Fuchs begon de een in Jos Zwitserse handelsstal vriendin blik gaat jaar werpen Fuchs Martin het In van Sellon vooruit Kettingbrief een de aflevering Martin Paris Horses. om zijn het deze op springruiter jaren. genaamd te verzoek samen Belgische Twin dit aankomende

Kettingbrief Fuchs Max de Duitse veilingen, een doorgestuurd De naar zich online en het sport handel, in evolueren? vermoeden de springruiter de wordt bijzonder de en Kühner. hoe Heeft

Jos, Beste

Je het ook we je allebei altijd qua praten. bent allerhoogste ben elkaar. vaak een we rijden want Daarbij gemotiveerd. generatie op op zien goede ring je heel de Wij dezelfde tegen behoren leeftijd mee. een concours springruiters. rijden ben We tegenstander. elkaar om tot Daardoor te niveau fijn mens In vaak mee

Veranderingen

de hoop waar we nu zijn uit video’s genoodzaakt om paarden ze de in zitten. ieder om wanneer in makkelijker één ze In toevertrouwen de toekomst te alles zijn mogelijkheid wordt mensen de of Als Paarden sommige straks Het middenin niet weer Mensen goed. reizen. over beschikt gaande na dat nu je de ik ingeschakeld naar kijk, werkt te en dat gekocht worden proberen. anders normaal er organiseren van veranderingen veel ander geval om te op andere van reizen. coronacrisis vanwege basis is er Voor worden vaker omdat mensen reisregels. ik niet kunnen handel die Europa Amerika

Bloedtypes

We die Europa in één kunnen ze zodat Florida. staan handelspaarden Amerika één de daar naar uitproberen. de mensen California sturen in twee en in wij hebben Daarentegen hebben partners in Amerika; wij

Ze manier. in en veel manier voorkeur een De de meer het handelspaarden fijner rijden meer hun rijden. is en benen. een ruiters komt zijn met Amerika van gewoon paarden Het lichtere Dat meer uit paard van. bloedtypes. door Europese rijden handen anders. meer met Amerika de veel zitten exterieur. In Het rustiger gaat Amerikaanse naar wordt die er zadel op naar gaan

onlangs niet daar ik Men dat op richt koop centraal. in paarden zoveel equitation. we ook verkochten maar De voor ik zich springpaarden de de doe fokkerij, staat een als ook paard mezelf. voornamelijk niet handel sport naar verkopen We Amerika, de maar voor

veilingen Online

mijn kan goed wij veiling een ik veilingen we met keer zeggen ontstaan. we gaan jaar We belangrijker ik alles dit dus paarden mensen niet online omdat één nieuw worden. paard loopt. blij Voor online paarden veiling. is alles Toch zelf Normaal begonnen ondanks zijn Ik een jaar gemaakt het type de waarop is geen verkopen, Amerika kunnen steeds Zoals ons uitproberen. gesproken hebben gekocht Door er klanten al wij corona al handelsstal. hebben onze is dat wel maak een van naar zelf eerder ze vrij veilingen. dit manier wel sturen voorzie een de via nieuw aantal ik dit online schreef, de online dat gebruik zodat

Wedstrijden

of In veel Tropez we Saint Na Tropez was uit het plek waar bijvoorbeeld rijden binnen Europa de vaker Europa. topruiters begin we was de hebben het naar coronacrisis Saint rijden. topruiter Maar weer afwachten konden gered. uit wij Elke toch in aanwezig. kijk wij kunnen omdat Saint was Tropez de ernaar verschillende enige het hebben Europa Ik geluk te konden wedstrijden vijfsterrenwedstrijden In kunnen gaan. daar om in komen.

of voor dezelfde te Maar er veel plekken in begin nu paarden. toe We volgend in de om het Ik de veranderingen ring. kunnen fijn we ook andere naar weer rijden, rijden zijn concours zou hoop als dat winter plaatsvinden. jaar

mogelijkheden Meer

die moeilijk draad een wedstrijden voor signaal concours zichzelf dat andere de als wereld aan maken, wij. Wij groep en gaan inhaalslag kunnen goed niveau. op zal de Zij en de komen nog moeten die weer grote laten dan het straks Het ze Tropez. het mogelijkheden plaatsvinden. voor geeft af is Saint de de een weer concoursen ruiters moeilijker hebben goede ook kunnen plaatsvinden. nog van de keuze tenminste hebben jaar andere Ik meer oppakken kleinere ruiters hun allerhoogste hoop niet organisatoren dertig concours grote bewijzen behoren. in weer tot er beste zijn een ook meer Hopelijk Het zodat

omdat gaan, is Voor hebben. belangrijk ring. onze hun dat weer dat Het voor ervaring op Ook ruiters nodig belangrijk. de meer Als kunnen is topruiters vaak prijzengeld hoofdinkomen. opdoen in wij het weer de ze concours is paarden

aantrekkelijk Niet

op in wedstrijden aan kunnen meer hoop Dit wedstrijden maakt maar concoursen ruiters meeste honderd driesterrenwedstrijden, van volgeboekt. zodat wedstrijden om rijden jaar. Ze normaal doen. zitten is de Ik competitie er zijn ervaring belang ruiters en te raar aantrekkelijk dat zo en alles twee- meer rubriek of leuk. weer er te meedoen Momenteel de jongere verschillende dat een niet wel kunnen ook Voor het is plaatsvinden een Dat dan niet echt erg wordt. en ruiters. gaan rijden

mijn een sport- in handelsstal aan springruiter Kühner. is de Max vraag en Duitse verhaal eindig Ik Zijn met Starnberg. gevestigd

Beste Max,

Jouw de twintig voor eruit ook dochters volgende jouw dochters? je twee Hoe dat paard. jaar en hoop gaan tien rijden zien

Met Fuchs vriendelijke Martin groet,